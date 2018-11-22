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«И назвали «Зубр». Заглянули в машину ОМОНа для особо важных операций

22 ноября 2018 18:34
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Для особо важных заданий ОМОН использует этот автомобиль.

«И назвали «Зубр». Заглянули в машину ОМОНа для особо важных операций -1

Разработка на базе американского авто, но дополнили и усовершенствовали белорусы. И назвали «Зубр».

«И назвали «Зубр». Заглянули в машину ОМОНа для особо важных операций -4

Иван Веремей, начальник отдела материально-технического обеспечения ОМОН ГУВД Мингорисполкома:
Система пожаротушения наружная.

«И назвали «Зубр». Заглянули в машину ОМОНа для особо важных операций -7

Комплектация базовая. Усовершенствовали элементы брони. Более толстые и прочные стёкла. Вот эта вот часть усовершенствована, где именно размещаются для передвижения.

«И назвали «Зубр». Заглянули в машину ОМОНа для особо важных операций -10

«И назвали «Зубр». Заглянули в машину ОМОНа для особо важных операций -12

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# Милиция Беларуси # общество # Иван Веремей

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