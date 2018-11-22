«И назвали «Зубр». Заглянули в машину ОМОНа для особо важных операций

Для особо важных заданий ОМОН использует этот автомобиль.
Для особо важных заданий ОМОН использует этот автомобиль.
Разработка на базе американского авто, но дополнили и усовершенствовали белорусы. И назвали «Зубр».
Иван Веремей, начальник отдела материально-технического обеспечения ОМОН ГУВД Мингорисполкома:
Система пожаротушения наружная.
Комплектация базовая. Усовершенствовали элементы брони. Более толстые и прочные стёкла. Вот эта вот часть усовершенствована, где именно размещаются для передвижения.