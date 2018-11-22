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10 танков с тепловизором и коробкой автомат поступили на вооружение белорусской армии

22 ноября 2018 12:33
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Новости Беларуси. 10 модернизированных танков Т72Б3 поступили на вооружение 120-й отдельной механизированной бригады. Это качественно новая машина, по уровню подвижности – одна из лучших в белорусской армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

10 танков с тепловизором и коробкой автомат поступили на вооружение белорусской армии -1

Здесь улучшена броня, пушка, ходовые характеристики машины. Повышена огневая мощь, установлены тепловизор, камера заднего вида и автоматизированная коробка передач. Танк легко преодолевает любые препятствия, развивает скорость до 45 километров в час по пересечённой местности, при этом точно поражая цель.

10 танков с тепловизором и коробкой автомат поступили на вооружение белорусской армии -4

Андрей Федин, заместитель начальника вооружения Вооружённых Сил – начальник штаба вооружения:
Танк–72 Б3 – это результат глубокой модернизации танка Т–72Б, который является основным танком Вооружённых Сил Республики Беларусь. По сути, с учётом тех технических решений, что применены в ходе модернизации – это совершенно другой танк, качественно новая машина.

10 танков с тепловизором и коробкой автомат поступили на вооружение белорусской армии -7

Ежегодно на вооружение белорусской армии поступает более 100 единиц техники.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Андрей Федин # Фотофакт

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