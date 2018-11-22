Сотруднику ОМОНа ломали уши 15 раз: «Лет с 14 начиная. Не было времени их залечивать»

Но ранения – это те самые тернии, с которыми пришлось столкнуться на пути к совершенству. Теперь свой опыт он транслирует молодому пополнению: тактику боя – блоки, финты, подсечки, удары. Что порой действеннее любого оружия.

Роман, старший инспектор отдела специальной подготовки ОМОН ГУВД Мингорисполкома:

Уши ломали, наверное, где-то лет с 14-15 начиная. Не было времени их залечивать и на это обращать внимание. Навыки рукопашного боя воспитывают, в первую очередь, ориентацию в обстановке. Сотрудник ориентируется, как среагировать, как сработать. У него повышенная реакция, где-то он сможет сработать на защиту, на опережение. Вот это хорошо воспитывает.

Белорусскому ОМОНу – 30 лет. Специальный репортаж