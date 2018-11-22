Будущий врач стал «Студентом года». Как выбирали лучшего – в репортаже СТВ

Новости Беларуси. «Студентом года» стал представитель Гродненского медуниверситета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне в Минске подвели итоги конкурса среди студенческой молодежи. В финале за почетное звание боролись 9 человек. Это будущие врачи, инженеры, финансисты и лингвисты. Жюри оценивали интеллектуальные, ораторские и творческие способности ребят.

Фанфары, море аплодисментов и обратный отсчет. Во Дворце культуры развернулась настоящая битва за почетное звание «Студент года».

Натлия Шеметова, СТВ:

Атмосфера волнения и конкуренции витает между гримерками. Сейчас мы узнаем, как финалисты лучших университетов страны справляются с волнением.

Хрупкая студентка 5 курса Алеся Гатальская осваивает непростую профессию. Она мечтает стать хирургом. И, несмотря на сложности, с которыми приходится сталкиваться в учебе, упорно идет к своей цели и в жизни.

Алеся Гатальская, участник конкурса «Студент года»:

Конечно же, волнение есть. Честно, готовилась я еще с прошлого года, а еще честнее – с 3-го курса. Долго к этому шла, очень хотела, старалась.

Амбициозности студента 3-го курса университета культуры и искусств Игоря Гелдинского можно только позавидовать. Будущий хореограф признается, что поставить шоу на тысячу человек или покорить самые масштабные сцены Лондона, Пекина и Лос-Анджелеса – дело времени. А этот конкурс для него как еще один шаг к мечте.

Игорь Гелдинский, участник конкурса «Студент года»:

Так как я хореограф, и это хореографический номер, который связан концепцией с моей малой родины, которая является темой творческого конкурса в 2018 году.

За почетный титул сражаются 9 студентов страны, которых называют лучшими. Все они с успехом возглавили победный пьедестал в своих регионах. Ребята доказали, что первые не только в учёбе (средний балл в зачётке должен быть не ниже 8), но и в науке, спорте, творчестве и даже в ораторских способностях. Также жюри оценивает лидерские и организаторские качества.

Дмитрий Воронюк, первый секретарь ЦК БРСМ:

Ребята смогли посетить социальный приют, различные крупные предприятия. Мы хотим показать, что все наше студенчество – это элитная молодежь, это те ребята, которые умеют жить ярко, которые любят свою страну.