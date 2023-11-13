Белорусские товары в Азии и Африке. Работу со странами дальней дуги обсудили эксперты

Время Азии и экономический поход в Африку. Как для белорусских товаров дальняя дуга становится ближе? Почему экспортный глобус раскрутили в другую сторону и какой от этого эффект? Экспортный кейс рыночных отношений станет темой ток-шоу «По существу». На площадке программы соберутся гости из разных сфер. В Минсельхозпроде рассказали, чего ждать на выставке «Продэкспо-2024». «Наши государственные компании должны стать транснациональными» Кирилл Казаков, СТВ:

Часто возникает вопрос, что наша многовекторность нам и не нужна. Зачем? Мы вроде можем в союзе с Россией жить, продаем туда много товаров, имеем сейчас какие-то отношения с Китаем, продаем туда, например, сухое молоко, мясо, какие-то технологии покупаем у Китая. А зачем нам Эквадор, Зимбабве?

Петр Петровский, политолог:

Во-первых, зависеть от одного рынка сбыта – это вредно для стабильности экономики. Проседает спрос в одном этом рынке – проседает автоматически твоя экономика. Нужно иметь определенный коридор возможностей, чтобы переориентировать часть своего экспорта на другие рынки. Второй момент – сегодня происходит глобализация. Да, она происходит не так, как раньше. Раньше был однополярный мир, Соединенные Штаты Америки. Сейчас так называемый коллективный Восток формируют. И наша многовекторность, в чем она изменилась, трансформировалась, – вот коллективный Запад от нас отрезался, для него политический фактор в торгово-экономических отношениях превалирует над экономическим. А, например, такие страны, как Куба, Эквадор, Венесуэла – тут мы как раз помним, какие у нас с Венесуэлой были товарообороты в начале 2010 годов – за миллиард долларов заходило. И у нас все-таки комплементарная экономика. Тут самое главное – правильно выстроить стратегию. Может, нам не надо поставлять тракторы отсюда. Может, нам надо там создать наше производство тракторов? Такие вопросы мы должны ставить. Наши государственные компании должны стать транснациональными компаниями, принадлежащими белорусскому государству. Наш трактор «Беларус» должен производиться не только в Минске, но и в Латинской Америке, и в Африке, и в Азии, чтобы нас узнавали. По какой схеме выстроена оплата наших товаров в мире? Алена Сырова, СТВ:

Действительно, во главе угла у нас стоит прибыль. Понятно, что конечная цель любого предприятия – заработать на своей продукции. Когда мы говорим о рынках ЕС, РФ, мы понимаем, что за нашу продукцию нам заплатят. Когда говорим о странах дальней дуги, там есть вопросы, которые связаны как раз таки с платежеспособностью. Приходится искать компромисс. В каждом случае это отдельный вид договоренностей. Какие могут быть варианты и какие сейчас моменты есть? Я знаю, что на Кубу поставляются наши тракторы, например. Но ведь тоже не за бесплатно, что-то же получаем?

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Конечно, цепочка оплаты выстроена. Есть варианты работы с нашим основным банком – Банком развития. Есть определенные программы по поддержке экспорта наших предприятий. Монголия аналогично работала, и два года назад был отгружен хороший объем нашей сельскохозяйственной техники комплексно с учетом работы банковской структуры, с учетом финансирования, открытом при Банке развития. Потому что Банк развития сам взаимодействует с той страной, куда отгружается, у них есть тоже внутренние взаимоотношения по гарантии правительства (часто бывает отгрузка техники той или иной страны). Поэтому вариаций очень много, также никто не отменял – условно, в кавычках – товарообменные операции. Это не то, чтобы прямой бартер, ты мне, а я тебе: я тебе шубу, а ты мне норку отдал. Но вместе с тем есть взаимоотношения, понимание, как работать. Нашей стране нужна сырьевая база, например, а им нужны наши компетенции в части сельхозпродукции либо машиностроения. Взаимоотношения выстроены на уровне правительства. И эта схема работает. Читайте также: Лазаревич: преимущество Беларуси в том, что мы адаптируем технику под потребности любого региона Поставляем даже в Монако – в каких странах можно встретить белорусскую продукцию? «Медицина, лекарства, наши технологии» – Лазаревич об интересах Экваториальной Гвинеи в Беларуси «Комбайн продай, но ты его должен еще обслужить» – о важности товарного имиджа

Петр Петровский:

Комбайн ты продай, но ты его должен еще обслужить. Это должен быть узнаваемый бренд. Есть же традиционные рынки, где нашу продукцию знают, ее покупают, потому что к ней привыкли. Знают ее качество – бывший Советский Союз. А есть тот же Зимбабве, где не знали до этого наши комбайны. Главное, тот имидж, который мы сейчас получаем, – что такое белорусское и «Made in Belarus» – сохранить и приумножить. Чтобы покупатель в Зимбабве, на Кубе, в Венесуэле шел покупать белорусское не потому, что оно опять появилось внезапно, надо посмотреть что это такое, потому что забыли, а потому что он это покупал, покупает и будет покупать. Почему после введения санкций Беларусь начала активнее торговать с партнерами? Алена Сырова:

Почему раньше мы не могли так активно прирастать?

Мария Климова, заместитель начальника главного управления перерабатывающей промышленности Минсельхозпрода Беларуси:

Мировому рынку присуща волатильность спроса и цен. В текущем году спрос на сухие товары просел бы, поэтому мы, чтобы конкурировать с Новой Зеландией, Австралией, уходим в глубокую проработку молока. Будем производить высокопротеиновые продукты, высокое содержание белка. Мы уже научились цельномолочные производить с высоким содержанием белка, теперь уходим в концентраты сывороточные белковые, в концентраты молочные белковые, чтобы конкурировать с ведущими экспортерами. Мы уже стабильно пользуемся спросом. Что чаще покупают на белорусской бирже? Евгения Бородинская, начальник управления биржевого образования Белорусской универсальной торговой биржи:

Если посмотреть по структуре: продукты питания или промышленные товары, то здесь сложно разграничить и сказать, что только продовольствие. Нет. Одним из активных направлений всегда была пилопродукция. Изначально биржевая торговля в Беларуси стартовала именно с леса. Поскольку торги и сами биржи, их специализация зависит от того, где локализован ресурс. У нас страна богата лесом, молочной продукцией. Биржевые торги отражают общую тенденцию. Читайте также: «Все упирается исключительно в стоимость». Нужен ли брендинг белорусским товарам – мнение аналитика БИСИ В топе рапсовое масло. Какая еще белорусская продукция пользуется спросом у заграничного покупателя? Лазаревич о сотрудничестве с ОАЭ: хотят наши продукты питания и готовы инвестировать Зачем Беларуси быть в ШОС и БРИКС?

Кирилл Казаков:

Мы стремимся в ШОС, БРИКС, это страны дальней дуги. Как Беларуси войти в этот клуб? Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Мы и так входим, мы входим в ШОС, через ШОС зайдем в БРИКС. Самое главное в БРИКС не то, куда мы поставим свои товары, а то как мы будем получать деньги за это. Суть БРИКС в том, чтобы создать новые надгосударственные платежные системы, отличные от доллара и евро. Петр Петровский:

Здесь немного другая задача, нам нужна долгосрочная стратегия вписывания в этот Восток. Вы должны понимать, что мы находимся в новом 45-м году. Нам надо вписаться в новый коллективный Восток на максимально выгодных условиях, видно, что машиностроение и промышленность с одной стороны, с другой – наша пищевая промышленность. Это два бренда, которые должны мы продвигать. Арабский юг – у них есть огромнейшая заинтересованность именно к нашей стране, к ее культуре, в том числе через туризм. Мало кто знает, что из арабских стран, мусульманских стран летом любят уезжать от жары и любят нашу пищевую промышленность, которой там, кстати, недостаточный выбор. А здесь они видят огромнейший выбор и хотят его видеть у себя дома. Самый высокий темп экономического роста в ближайшие пять лет. Почему Беларуси выгодно заходить в Африку? Кирилл Казаков:

Читал наших беглых товарищей, который рассказывали про Зимбабве следующее: зачем они туда поехали? Там уже были американцы и англичане. Что было возможно забрать из земли, забрали. Оставили этих бедных несчастных негров, которые ничего не умеют. И то, что туда будут вкладывать белорусы, никоим образом никогда ни на что не отдастся. Потому что, собственно говоря, до этого там побывали белые западные великие люди в пробковых шлемах, которые все забрали. Это можно сказать про все, куда приходят белорусы: Куба – господи, последняя диктатура под санкциями. Эквадор – что там растет, кроме бананов, еще и морских свинок едят. Это зачем?

Алексей Авдонин:

Понятно, что дискредитировать, вселять некое неверие в нас – это их работа, они за это получают деньги. В принципе мы должны воспринимать это не то что как волну неких фейких, а с точки зрения того, что нужно перепроверять эту информацию. К примеру, они говорят, что Африка не будет расти, там были британцы, ушли. Мол, белорусы пришли, потому что британцы ушли. А в действительности те же британские аналитические центры буквально в конце прошлого – начале этого года опубликовали мощный анализ по темпам развития во всех регионах мира. И они определили, что Африка, особенно Центральная и Южная, будет давать в ближайшие пять лет самый высокий темп экономического роста – от 7 % до 9 %. Дальше идет ремарка, что темпы роста определены низкой себестоимостью рабочей силы, ростом внутреннего спроса, потому что туда идут инвестиции, живые деньги из Китая, Ближнего Востока – все начинают инвестировать в Африку. Почему? Избыток, денег много – вкладывать некуда. Естественно, надо вкладывать в Африку. Но самое главное, они отмечают, что эти страны имеют так называемую идеологическую поправку. То есть эти страны, понимая, что их когда-то гнобили британцы, с британцами работать не будут. Читайте также: Белорусское мороженое адаптировали специально для Китая. Какое оно на вкус? «Все это уже отлажено». Как перевозятся белорусские скоропортящиеся продукты в дальние страны? Китай и Беларусь откроют совместные предприятия, и это выгодно – представитель Минсельхозпрода Как Беларусь обслуживает технику, поставленную в дальние страны?