Белорусское мороженое адаптировали специально для Китая. Какое оно на вкус?

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Я недавно вернулась из Шанхая. Насколько у меня было удивление, когда стоит представитель КНР и выставляет в холодильнике мороженое, произведенное в Беларуси. Я спрашиваю: вы его довезли сюда? Он говорит: да, и будем привозить. Мы адаптировали это мороженое под их вкусовые качества. Оно не такое сладкое, как мы привыкли, с добавками, к которым они привыкли. Мы, может быть, такое кушать не будем, мы привыкли к другому мороженому, но они с большим удовольствием его покупают и кушают, и оно произведено в Беларуси, на нашем молоке, но с их вкусовыми приоритетами. Да, в удельном весе Китая присутствие нашего молока или мороженого небольшое, но для нашей страны большой удельный вес.

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