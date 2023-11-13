В Минсельхозпроде рассказали, чего ждать на выставке «Продэкспо-2024»

Открытие «Продэкспо-2024» в Беларуси запланировано уже на завтра, 14 ноября. Какого эффекта ждем?

Время Азии и экономический поход в Африку. Как для белорусских товаров дальняя дуга становится ближе? Почему экспортный глобус раскрутили в другую сторону и какой от этого эффект? Экспортный кейс рыночных отношений станет темой ток-шоу «По существу». На площадке программы соберутся гости из разных сфер.

Мария Климова, заместитель начальника главного управления перерабатывающей промышленности Минсельхозпрода Беларуси:

Значимая выставка, четыре дня. Будет интересно, полезно. Начну с того, что будет не только вкусно, но еще и результативно. Планируется мощная деловая программа, которая гарантирует обеспечение переговоров между ритейлами и нашими производителями. Будут обсуждать вопросы поставок в 35 регионов стран СНГ ритейла.

В программе выставки также народные кухни мира: Индия, Пакистан, Армения, Узбекистан, Вьетнам – отметила Мария Климова.

Более 160 стендов представят белорусские производители, в том числе и новинки. Ассортимент широкий: от мясных изделий из оленины и лося до молочных продуктов, сыров с различными добавками.

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