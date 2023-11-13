Лазаревич: преимущество Беларуси в том, что мы адаптируем технику под потребности любого региона

Время Азии и экономический поход в Африку. Как для белорусских товаров дальняя дуга становится ближе? Почему экспортный глобус раскрутили в другую сторону и какой от этого эффект? Экспортный кейс рыночных отношений стал темой ток-шоу «По существу». На площадке программы собрались гости из разных сфер.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Сила нашей страны в том, что мы можем адаптировать любую технику под потребность определенного региона. И поставлен не просто один комбайн, а с технологией – и в этом наши сила и преимущество. Адаптировали, поставили не только комбайн, но и трактор, к нему прицеп – то, что необходимо. Мы приезжаем комплексно, изучаем поля, землю, ту культуру, которую они выращивают, и сразу говорим, что им нужен именно этот шлейф именно этой техники, чтобы они получили максимальный объем сбора урожая и свой эффект. Вот в этом наша сила.

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