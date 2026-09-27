Новости по тегу #Андрей Кузнецов

В Беларуси чествуют тех, кто превращает металл и инженерную мысль в реальную экономическую мощь страны. День машиностроителя – это праздник сотен тысяч инженеров, конструкторов и рабочих, благодаря которым бренд «Сделано в Беларуси» знают на всех континентах.
Важнейшая тема – лесозаготовка. Поспевает ли за технологическими тенденциями на этом треке предприятие «АМКОДОР-ЛЕСМАШ»?
Торжества начались на площадке Минского тракторного завода. Свои передовые разработки и новинки техники презентовали такие гиганты, как МТЗ, МАЗ, «АМКОДОР».
Командировка главы государства началась на поле озимой пшеницы хозяйства «Савушкин‑Луч», где Президенту доложили о ходе уборочной кампании в регионе и в целом по стране.
Во Дворце культуры МТЗ прозвучали главные песни для поколения победителей. Пятый конкурс «Я, Мы – помним!» собрал талантливых сотрудников 17 первичных организаций женского союза предприятий Минпрома.
«Белагро-2026» привлекает внимание зарубежных гостей.
Белорусские грузовые и коммунальные машины уже завоевали свое место на азербайджанском рынке.
Выставка техники, экскурсия по предприятию, а также конференция – программу сверстали так, чтобы найти новые точки роста для экспорта продукции.
Гостей приветствовали известные и любимые в обеих странах исполнители, популярные артисты и заслуженные коллективы.
Цель такого комплексного подхода – охватить все округа Российской Федерации и сделать нашу технику доступнее. Развитие сервиса, бесперебойное обеспечение запасными частями, но главное – чтобы любой потребитель мог иметь возможность приобрести технику фактически по ценам завода-изготовителя.
Фактически с нуля построен новый завод, где люди и роботы создают инновационный продукт.
Как дальше строить эффективную работу на экономическом поле, говорили делегации двух стран.
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