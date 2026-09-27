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Новости по тегу #Андрей Кузнецов

Лукашенко: машиностроение выступает мощным двигателем экономического прогресса Беларуси
27 сентября 2026 07:35

Лукашенко: машиностроение выступает мощным двигателем экономического прогресса Беларуси

Президент провел блиц по выполнению поставленных задач для должностных лиц
25 сентября 2026 18:20

Президент провел блиц по выполнению поставленных задач для должностных лиц

В Минске чествовали машиностроителей в преддверии профессионального праздника
25 сентября 2026 18:08

В Минске чествовали машиностроителей в преддверии профессионального праздника

Лукашенко в Березовском районе продемонстрировали отечественный пресс-подборщик
31 июля 2026 10:49

Лукашенко в Березовском районе продемонстрировали отечественный пресс-подборщик

«Я, Мы – помним»: конкурс песен военных лет вновь объединяет сердца
22 июня 2026 17:15

«Я, Мы – помним»: конкурс песен военных лет вновь объединяет сердца

«Это прекрасные машины». Президент Ганы оценил белорусскую технику на «Белагро-2026»
05 июня 2026 17:16

«Это прекрасные машины». Президент Ганы оценил белорусскую технику на «Белагро-2026»

Минск и Баку планируют запустить совместное производство автобусов
07 апреля 2026 17:27

Минск и Баку планируют запустить совместное производство автобусов

МТЗ и «Гомсельмаш» провели единый день для клиентов из России
03 апреля 2026 08:09

МТЗ и «Гомсельмаш» провели единый день для клиентов из России

Торжественные мероприятия ко Дню единения народов Беларуси и России прошли во Дворце Республики
02 апреля 2026 16:43

Торжественные мероприятия ко Дню единения народов Беларуси и России прошли во Дворце Республики

Беларусь планирует нарастить экспорт машин через создание сети мультибрендовых центров в регионах России
11 марта 2026 16:49

Беларусь планирует нарастить экспорт машин через создание сети мультибрендовых центров в регионах России

Духовки с ИИ! Новое белорусско-китайское высокотехнологичное производство открыл холдинг «Горизонт»
04 марта 2026 17:50

Духовки с ИИ! Новое белорусско-китайское высокотехнологичное производство открыл холдинг «Горизонт»

Поддержка бизнеса и новые проекты: о чём договорились на заседании союзного Совмина в Москве
02 февраля 2026 18:02

Поддержка бизнеса и новые проекты: о чём договорились на заседании союзного Совмина в Москве