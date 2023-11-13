«Всё упирается исключительно в стоимость». Нужен ли брендинг белорусским товарам – мнение аналитика БИСИ

Время Азии и экономический поход в Африку. Как для белорусских товаров дальняя дуга становится ближе? Почему экспортный глобус раскрутили в другую сторону и какой от этого эффект? Экспортный кейс рыночных отношений стал темой ток-шоу «По существу». На площадке программы собрались гости из разных сфер.

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Чисто теоретически у нас есть некие продвижение, марка, узнаваемость. Но в действительности там, на тех рынках, все упирается исключительно в стоимость. Что такое узнаваемость? Если вы вложили несколько сотен миллиардов долларов в свою узнаваемость, тогда вы можете быть международным мировым брендом. Вопрос не в том, чтобы мы резко стали международной корпорацией, которая одновременно присутствует во всех регионах мира. Для этого нужны даже не миллиарды, а триллионы долларов и огромный временной период. Мы только делаем первые шаги. И эти шаги, которые делает наша промышленность, наши биржевые институты, по своей сути, в эффективности гораздо лучше, чем те корпорации, которые шли долго и вкладывали огромные ресурсы, чтобы дойти до какого-то понимания, квинтэссенции. Наши специалисты смогли этого достигнуть.

Мы должны акцентировать внимание на том, что, находясь с 2020 года в жесточайших санкциях, когда нам отрубили и финансовые потоки (возможность оплаты), и логистические потоки, отрезали нас от моря, и в этих условиях наше руководство смогло выстроить те модели, когда мы наращиваем наши объемы экспорта. Мало того, что наращиваем. Во многом даже санкции сыграли: антиреклама – тоже реклама.

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