Прямой эфир

Поставляем даже в Монако – в каких странах можно встретить белорусскую продукцию?

13 ноября 2023 16:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Время Азии и экономический поход в Африку. Как для белорусских товаров дальняя дуга становится ближе? Почему экспортный глобус раскрутили в другую сторону и какой от этого эффект? Экспортный кейс рыночных отношений стал темой ток-шоу «По существу». На площадке программы собрались гости из разных сфер.

Кирилл Казаков, СТВ:
Что мы экспортируем на дальнюю дугу, чем мы можем гордиться?

Поставляем даже в Монако – в каких странах можно встретить белорусскую продукцию?-1

Мария Климова, заместитель начальника главного управления перерабатывающей промышленности Минсельхозпрода Беларуси:
В удельной структуре экспорта основные позиции – это мясная и молочная продукция. Это 60 % от экспорта всего продовольствия. Основные страны экспорта: 80 % – страны СНГ, более чем 19 % – страны дальнего зарубежья. Если два года назад было всего лишь 9 %, то мы уже приросли почти до 20 %.

В студии отметили, что самые экзотичные страны для белорусского экспорта – Азия, Океания, Северная Америка, в том числе и Куба. «Даже в Монако мы поставляем сухое обезжиренное молоко», – добавила Мария Климова.

«Медицина, лекарства, наши технологии» – Лазаревич об интересах Экваториальной Гвинеи в Беларуси. Подробности.

# Экспорт # Экономика # Кирилл Казаков # Мария Климова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В 2023 году белорусы собрали больше овощей, чем в 2022-м
13 ноября 2023 08:54

В 2023 году белорусы собрали больше овощей, чем в 2022-м

Белорусские аграрии рассчитывают намолотить 2 млн тонн кукурузы
13 ноября 2023 07:00

Белорусские аграрии рассчитывают намолотить 2 млн тонн кукурузы

В Беларуси зафиксирован самый низкий за всю историю уровень инфляции
13 ноября 2023 06:23

В Беларуси зафиксирован самый низкий за всю историю уровень инфляции