Поставляем даже в Монако – в каких странах можно встретить белорусскую продукцию?

Время Азии и экономический поход в Африку. Как для белорусских товаров дальняя дуга становится ближе? Почему экспортный глобус раскрутили в другую сторону и какой от этого эффект? Экспортный кейс рыночных отношений стал темой ток-шоу «По существу». На площадке программы собрались гости из разных сфер.
Кирилл Казаков, СТВ:
Что мы экспортируем на дальнюю дугу, чем мы можем гордиться?
Мария Климова, заместитель начальника главного управления перерабатывающей промышленности Минсельхозпрода Беларуси:
В удельной структуре экспорта основные позиции – это мясная и молочная продукция. Это 60 % от экспорта всего продовольствия. Основные страны экспорта: 80 % – страны СНГ, более чем 19 % – страны дальнего зарубежья. Если два года назад было всего лишь 9 %, то мы уже приросли почти до 20 %.
В студии отметили, что самые экзотичные страны для белорусского экспорта – Азия, Океания, Северная Америка, в том числе и Куба. «Даже в Монако мы поставляем сухое обезжиренное молоко», – добавила Мария Климова.
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