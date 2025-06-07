Белорусы завоевали три медали на старте Кубка мира по самбо в Ереване

Белорусы завоевали три медали на старте Кубка мира по самбо, который проходит в Ереване, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В первый день турнира на ковер вышли 11 представителей нашей сборной. Однако место на пьедестале сумели обеспечить себе только трое соотечественников. Бронзовым призером в весе свыше 98 килограммов у мужчин стал Илья Жупиков. В поединке за награду он одолел Георгия Чагелишвили из Грузии. В женском боевом самбо Елизавета Лапаева, выступающая в категории до 59 килограммов, в полуфинале не справилась со спортсменкой из Туркменистана и пополнила копилку нашей команды бронзой. Медаль такого же достоинства завоевала Валерия Хрущева в весе свыше 80 килограммов. Шансы на подиум имел и Владислав Мардусевич, однако в решающем поединке он уступил атлету из Грузии.

8 июня, в заключительный день соревнований, в своих весовых категориях за призы поборются Татьяна Мацко, Даниэла Ждан, Полина Грамотнева, Карина Шут и Мария Кондратьева. Всего Кубок мира собрал более 250 спортсменов из 18 стран.