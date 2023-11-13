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В топе рапсовое масло. Какая ещё белорусская продукция пользуется спросом у заграничного покупателя?

13 ноября 2023 16:41
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Время Азии и экономический поход в Африку. Как для белорусских товаров дальняя дуга становится ближе? Почему экспортный глобус раскрутили в другую сторону и какой от этого эффект? Экспортный кейс рыночных отношений станет темой ток-шоу «По существу». На площадке программы соберутся гости из разных сфер.

В топе рапсовое масло. Какая ещё белорусская продукция пользуется спросом у заграничного покупателя?-1

Евгения Бородинская, начальник управления биржевого образования Белорусской универсальной торговой биржи:
Если говорить про тот же экспорт, то в топе за последний период рапсовое масло, жом и меласса.

Кирилл Казаков, СТВ:
Представители каких стран выходят на белорусскую биржу?

Евгения Бородинская:
Те же ОАЭ, Сингапур покупает активно белорусские пиломатериалы, Китай. Это направление, в котором активно развиваемся с учетом последних трендов. Мы открыли представительство в Китае в этом году. Не только эти страны, более 70 стран участвуют на биржевых торгах, эта география постоянно расширяется.

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# Экспорт # общество # Фотофакт

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