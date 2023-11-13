Лазаревич о сотрудничестве с ОАЭ: хотят наши продукты питания и готовы инвестировать

Время Азии и экономический поход в Африку. Как для белорусских товаров дальняя дуга становится ближе? Почему экспортный глобус раскрутили в другую сторону и какой от этого эффект? Экспортный кейс рыночных отношений станет темой ток-шоу «По существу». На площадке программы соберутся гости из разных сфер.
Кирилл Казаков, СТВ:
Что хотят от нас ОАЭ? И что они нам предлагают?
Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:
Хотят в том числе и продукты питания наши. Они готовы инвестировать. Все знают про наш инвестиционный проект «Северный берег», хотят инвестировать в строительство и развитие инфраструктуры Минска, чтобы их жители могли покупать у нас недвижимость, что они и делают, чтобы в тот период, когда им некомфортно у себя, приезжать сюда и жить.