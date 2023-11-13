Лазаревич о сотрудничестве с ОАЭ: хотят наши продукты питания и готовы инвестировать

Время Азии и экономический поход в Африку. Как для белорусских товаров дальняя дуга становится ближе? Почему экспортный глобус раскрутили в другую сторону и какой от этого эффект? Экспортный кейс рыночных отношений станет темой ток-шоу «По существу». На площадке программы соберутся гости из разных сфер.

Кирилл Казаков, СТВ:

Что хотят от нас ОАЭ? И что они нам предлагают?