«Всё это уже отлажено». Как перевозятся белорусские скоропортящиеся продукты в дальние страны?

Время Азии и экономический поход в Африку. Как для белорусских товаров дальняя дуга становится ближе? Почему экспортный глобус раскрутили в другую сторону и какой от этого эффект? Экспортный кейс рыночных отношений станет темой ток-шоу «По существу». На площадке программы соберутся гости из разных сфер.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Срок годности должен быть определенный период времени. Если срок годности три дня, мы его не повезем. Есть определенная группа продуктов, которую мы согласовываем с той или иной страной, дорабатываем технологию даже под ту страну. Например, те же конфеты «Коммунарка», которые поставляются в КНР, на следующий год тоже согласовали хороший объем. Но мы везем конфеты с определенным сроком годности, которые устраивают нашего потребителя.

Алена Сырова:

Когда глава государства вернулся из Зимбабве, он потом говорил, что наша задача – помочь им накормить население. Прежде всего детей, а детям та же молочная продукция нужна. Мы можем поставлять сухое молоко…

Мария Климова:

Мы масло поставляем в 23 страны мира, ему необходим температурный режим. Есть специально оборудованные контейнера, в которых соблюдается температурный режим. Мы везем железнодорожным транспортом в любую точку мира. Везем до морского транспорта, а потом морским транспортом. Все это уже отлажено. Если Клайпеда закрыла свой порт, это не говорит, что мы через другие не можем везти.

Читайте также:

«Все упирается исключительно в стоимость». Нужен ли брендинг белорусским товарам – мнение аналитика БИСИ

В топе рапсовое масло. Какая еще белорусская продукция пользуется спросом у заграничного покупателя?

Лазаревич: преимущество Беларуси в том, что мы адаптируем технику под потребности любого региона