«Всё это уже отлажено». Как перевозятся белорусские скоропортящиеся продукты в дальние страны?

Время Азии и экономический поход в Африку. Как для белорусских товаров дальняя дуга становится ближе? Почему экспортный глобус раскрутили в другую сторону и какой от этого эффект? Экспортный кейс рыночных отношений станет темой ток-шоу «По существу». На площадке программы соберутся гости из разных сфер.
Алена Сырова, СТВ:
Как в дальние страны довозят скоропортящуюся продукцию?
Мария Климова, заместитель начальника главного управления перерабатывающей промышленности Минсельхозпрода Беларуси:
Едет продукция железнодорожным транспортом, есть вагоны-рефрижераторы, которые обеспечивают холодильные условия для молочной продукции, в которых температурный режим позволяет перевозить продукцию в дальние страны.
Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:
Срок годности должен быть определенный период времени. Если срок годности три дня, мы его не повезем. Есть определенная группа продуктов, которую мы согласовываем с той или иной страной, дорабатываем технологию даже под ту страну. Например, те же конфеты «Коммунарка», которые поставляются в КНР, на следующий год тоже согласовали хороший объем. Но мы везем конфеты с определенным сроком годности, которые устраивают нашего потребителя.
Алена Сырова:
Когда глава государства вернулся из Зимбабве, он потом говорил, что наша задача – помочь им накормить население. Прежде всего детей, а детям та же молочная продукция нужна. Мы можем поставлять сухое молоко…
Мария Климова:
Мы масло поставляем в 23 страны мира, ему необходим температурный режим. Есть специально оборудованные контейнера, в которых соблюдается температурный режим. Мы везем железнодорожным транспортом в любую точку мира. Везем до морского транспорта, а потом морским транспортом. Все это уже отлажено. Если Клайпеда закрыла свой порт, это не говорит, что мы через другие не можем везти.
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