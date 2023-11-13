Китай и Беларусь откроют совместные предприятия, и это выгодно – представитель Минсельхозпрода

Время Азии и экономический поход в Африку. Как для белорусских товаров дальняя дуга становится ближе? Почему экспортный глобус раскрутили в другую сторону и какой от этого эффект? Экспортный кейс рыночных отношений стал темой ток-шоу «По существу». 13 ноября на площадке программы собрались гости из разных сфер.

Мария Климова, заместитель начальника главного управления перерабатывающей промышленности Минсельхозпрода Беларуси:

Суть такова: мы предлагаем не только товар биржевой и просто сырье, мы еще заходим с предложением. В частности, у нас был премьер-министр Кубы на минском молочном заводе, и он согласился с тем, что мы готовы идти в сотрудничество по созданию совместного предприятия, чтобы поставлять туда сухую нашу молочную продукцию, уже готовые сухие смеси. И из них уже делать широкую гамму молочной продукции. Мы обучаем их специалистов, помогаем с технологиями. И тем самым у нас есть гарантированный экспорт, сбыт. И мы идем дальше, чем просто поставка нашей продукции.

Мария Климова отметила, что это будут совместные предприятия, но с белорусским брендом: «В любом случае мы никуда не исчезаем с продукции или упаковки, которые будут выпущены». У Беларуси есть отработанные направления в этой сфере.

Например, в Китае создается филиал Слуцкого молочного завода, а «Савушкин продукт» уже открыл свое предприятие.

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