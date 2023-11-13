«Медицина, лекарства, наши технологии» – Лазаревич об интересах Экваториальной Гвинеи в Беларуси

Кирилл Казаков, СТВ: Когда приезжают представители (вот у нас были из Экваториальной Гвинеи), им что нужно? Что мы им можем предложить?

Время Азии и экономический поход в Африку. Как для белорусских товаров дальняя дуга становится ближе? Почему экспортный глобус раскрутили в другую сторону и какой от этого эффект? Экспортный кейс рыночных отношений стал темой ток-шоу «По существу». На площадке программы собрались гости из разных сфер.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Медицина, лекарства, наши технологии, которые у нас есть, и мы очень в этом компетентны. Одна из делегаций направилась непосредственно туда буквально на этой неделе, чтобы продолжать более плотные взаимоотношения уже непосредственно с этим регионом. Конечно, им интересна наша легкая промышленность, как ни странно, в том числе и промышленные предприятия, какие-то определенные группы товара.

Кирилл Казаков:

А нам что интересно?

Надежда Лазаревич:

Нам интересно продавать то, что мы производим, потому что мы экспортоориентированная страна. Мы хотим продавать и лекарства, в том числе и туда. И, конечно, самое главное – получение прибыли и дохода для любого предприятия.