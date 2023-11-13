Благодаря белорусской технике Зимбабве впервые в истории не купила ни одного килограмма зерна извне

Время Азии и экономический поход в Африку. Как для белорусских товаров дальняя дуга становится ближе? Почему экспортный глобус раскрутили в другую сторону и какой от этого эффект? Экспортный кейс рыночных отношений станет темой ток-шоу «По существу». На площадке программы соберутся гости из разных сфер.

Кирилл Казаков, СТВ:

Мы знаем по минским предприятиям, что после начала санкционного режима многие предприятия наоборот перешли на трехсменный рабочий день, работают в субботу, снимают новые помещения. И это связано не только с тем, что мы продаем все в Россию. Пример того же Зимбабве, там урожай убрали на гомельских комбайнах. Как на вас эти санкции сказались? Знают ли гомельский завод так далеко?