Благодаря белорусской технике Зимбабве впервые в истории не купила ни одного килограмма зерна извне

Время Азии и экономический поход в Африку. Как для белорусских товаров дальняя дуга становится ближе? Почему экспортный глобус раскрутили в другую сторону и какой от этого эффект? Экспортный кейс рыночных отношений станет темой ток-шоу «По существу». На площадке программы соберутся гости из разных сфер.
Кирилл Казаков, СТВ:
Мы знаем по минским предприятиям, что после начала санкционного режима многие предприятия наоборот перешли на трехсменный рабочий день, работают в субботу, снимают новые помещения. И это связано не только с тем, что мы продаем все в Россию. Пример того же Зимбабве, там урожай убрали на гомельских комбайнах. Как на вас эти санкции сказались? Знают ли гомельский завод так далеко?
Андрей Кузнецов, директор Гомельского завода литья и нормалей:
Санкции на нас повлияли, но повлияли только с положительной стороны. Сегодня наш завод работает полноценно в две смены, в третью смену на узких местах работаем. В Зимбабве на сегодня работает порядка 100 единиц нашей техники. «Гомсельмаш» совместно с Гомельским заводом литья и нормалей, мы делаем адаптеры под самоходную часть. В 2022 году на наших комбайнах были убраны зерновые. Первый раз за всю свою историю Зимбабве не купила ни одного килограмма зерна извне. Это и есть перспектива как для развивающейся страны Зимбабве, так и для наших предприятий и машиностроения, которые производят ту технику, которая нужна в регионах.
Поставляем даже в Монако – в каких странах можно встретить белорусскую продукцию? Читать здесь.