Белорусская чёрно-пёстрая порода свиней на грани исчезновения – председатель КГК

От положения дел на селе во многом зависит благосостояние наших людей. А еще валютные поступления, уровень продовольственной безопасности и в конечном итоге социально-политическая стабильность в стране. Об этом заявил Александр Лукашенко во время совещания, посвященного вопросам развития села и повышения эффективности аграрной отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: изымали из скотомогильников туши падшего крупного рогатого скота и продавали на «мясо»! Подробности резонансной ситуации в Минской области.

Чуть лучше ситуация в птицеводстве. Растет производство мяса и яиц, но с прародительским поголовьем вопрос все так же пока так и не решен.