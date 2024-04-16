Белорусская чёрно-пёстрая порода свиней на грани исчезновения – председатель КГК

От положения дел на селе во многом зависит благосостояние наших людей. А еще валютные поступления, уровень продовольственной безопасности и в конечном итоге социально-политическая стабильность в стране. Об этом заявил Александр Лукашенко во время совещания, посвященного вопросам развития села и повышения эффективности аграрной отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко: изымали из скотомогильников туши падшего крупного рогатого скота и продавали на «мясо»! Подробности резонансной ситуации в Минской области.
Чуть лучше ситуация в птицеводстве. Растет производство мяса и яиц, но с прародительским поголовьем вопрос все так же пока так и не решен.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Читаю сегодня ночью данные, представленные мне: «И 4 миллионов штук яиц». Приезжаю утром, помощникам говорю: так миллионов или миллиардов? Целое утро уточняли. Что такое 4 миллиона? Пол-яйца на каждого белоруса, получается? Уровень подготовки Президента к совещанию.
То чума, то грипп, но чаще обычная бесхозяйственность и свинское отношение, уж извините. На каждом третьем свиноводческом объекте есть факты несоблюдения ветеринарных правил. И толку тогда от строительства новых ультрасовременных комплексов, на которые мы готовы и тратим деньги?
Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:
Из-за ненадлежащего состояния свинокомплекса провалена и селекционно-племенная работа. А белорусская черно-пестрая порода свиней и вовсе находится на грани исчезновения. Так, в ОАО «Заречье» Рогачевского района – единственное генофондное хозяйство по разведению свиней нашей породы – на 1 марта 2024 года численность чистопородных свиноматок составила лишь три головы.
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