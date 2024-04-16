Лукашенко о сельском хозяйстве: если не будут решаться проблемные вопросы, то все наши успехи сойдут на нет

От положения дел на селе во многом зависит благосостояние наших людей. А еще валютные поступления, уровень продовольственной безопасности и в конечном итоге социально-политическая стабильность в стране. Об этом заявил Александр Лукашенко во время совещания, посвященного вопросам развития села и повышения эффективности аграрной отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это тот случай, когда собрались ровно за неделю. Руководители сельхозпредприятий, председатели исполкомов разных уровней, ответственные и Президент. Всего более 250 человек. Такие разговоры, как состоявшийся по промышленности, громкий и жесткий, и сегодняшний по АПК – не повод посотрясать воздух восклицаниями «ах, как плохо», а возможность в присутствии всех вовлеченных объективно проанализировать состояние дел в конкретных отраслях экономики, в основополагающих, чего уж. Один труженик села, по озвученной главой Минсельхозпрода статистике, кормил 11 белорусов. Страна на экспорте продовольствия заработала почти 7,5 миллиарда долларов. Поводов для гордости – масса, для почивания на лаврах – ни одного. И все же Александр Лукашенко тоже начал с бочки меда.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Обеспеченность по молоку составляет почти 270 %, мясу – 135 %, сахару – более 150 %, картофелю – 112 %. По ряду позиций Беларусь достойно выглядит и в мировом рейтинге. Страна входит в пятерку стран – экспортеров молокопродуктов и топ-20 ведущих экспортеров мясной продукции, а это главные продукты сельского хозяйства. Отечественное продовольствие поставляется в более чем 107 государств мира, валютная выручка от его реализации за 2023 год составила почти 7,5 миллиарда долларов. И это при резком падении мировых цен. Сегодня стоит задача двигаться дальше, сделать работу сельскохозяйственной отрасли более устойчивой, а ее развитие – прогрессивным.