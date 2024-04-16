Компания А1 отмечает 25-летие: чего достиг ведущий провайдер телекоммуникационных, ИКТ-услуг в Беларуси?

Ведущий провайдер информационных и телекоммуникационных технологий и контент-услуг в Беларуси. Компания А1 отмечает свое 25-летие, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. За годы деятельности мобильный оператор сумел совершить важный прорыв в белорусском цифровом пространстве.

Свою деятельность компания начала 16 апреля 1999 года, став первым мобильным оператором стандарта GSM в стране. До августа 2019-го компанию знали под брендом Velcom. С 2010 года предприятие активно внедряет сеть 3G, а в 2014-м расширяет свои услуги, представляя интерактивное телевидение. Среди важных проектов и благотворительные.

Например, инклюзивные кофейни в А1. 100 % сотрудников – это люди с инвалидностью. Проект помогает их трудоустройству и расширяет возможности. В 2024 году сеть насчитывает уже четыре кофе-поинта: две в Минске и по одной в Бресте и Могилеве.

Юрий Левданский, заместитель генерального директора по корпоративному бизнесу и информационным технологиям компании А1: Мы как компания достаточно давно известны на рынке как мобильный оператор, но на самом деле мы уже достаточно давно перестали быть этим мобильным оператором. Мы предлагаем услуги фиксированного доступа в интернет, мы предлагаем услуги нашей медиаплатформы Voka, где можно посмотреть сериалы, фильмы, где можно посмотреть телеканалы.

Развитие рынка фиксированного интернета, один из крупнейших в стране дата-центр и первая сеть для «интернета вещей» в Беларуси. Компания постоянно вводила новинки. Так, у клиентов появилась возможность пользоваться 4G и цифровыми сим-картами. Кроме того, связь в метро и на железной дороге стала качественнее. Знаковый для компании и 2020 год. Тогда состоялся первый в СНГ звонок в 5G, и запустилась тестовая сеть связи пятого поколения.

Юрий Левданский:

Мы как оператор активно движемся в направлении конвергенции. Что это такое? Это объединение нескольких сервисов и предоставление нашим абонентам комплекса услуг. Это и мобильная связь, это фиксированный доступ в интернет для дома, это услуги телевидения. Также мы предлагаем финансовые сервисы. В принципе, как компания мы пытаемся постоянно увеличивать наша портфолио.