Лукашенко – чиновникам: «Посмотрите, где ваши ветеринары работают, которых вы обучили!»

От положения дел на селе во многом зависит благосостояние наших людей. А еще валютные поступления, уровень продовольственной безопасности и в конечном итоге социально-политическая стабильность в стране. Об этом заявил Александр Лукашенко во время совещания, посвященного вопросам развития села и повышения эффективности аграрной отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участниками встречи стали более 280 человек: от высших должностных лиц до руководителей предприятий. Президент еще в начале большого серьезного разговора предупредил всех присутствующих: речь пойдет не столько об успехах, сколько о пробелах в работе. Сегодня стоит важная задача – оперативно двигаться вперед, чтобы в конечном итоге сделать аграрную отрасль более устойчивой, а ее развитие – прогрессивным. Алена Сырова продолжит тему. Лукашенко попросил дать оценку отечественной сельхозтехнике: она вас устраивает? Подробности. Думать думают, но то ли не амбициозно, то ли реалистично. Даже в сравнении с не самым удачным 2023-м, на старте нынешней посевной заявляют скромные цифры видов на урожай. Хотя все нам вроде благоволит. Почему и что не так, пытались понять сначала на уровне экспертов.

Кирилл Казаков, СТВ:

Вот мы, журналисты, запутались, потому что когда начнется уже уборочная, у нас по телевизору будут показывать графику, сколько убрали. Алена Сырова, политический обозреватель:

А потом скажут: это мы имели в виду с рапсом или без рапса, вы запутались. Кирилл Казаков:

Мы хотели бы понять, что влияет на урожай в любом году? Погода, возможность посеять что-то, есть или нет у нас семена – есть. Есть ли у нас трудовая сила, техника. Возникает вопрос, почему мы говорим о том, что у нас в сельском хозяйстве каждый год проблема, если даже сейчас я в течение двух минут сказал, что ничего нет.

Николай Лешик, начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Если акцентировать внимание на какой-то большой проблеме неразрешимой, ее действительно нет. Есть ряд вопросов, которые требуют более быстрого принятия решения, принятия решения на более высоких уровнях. И с теми же посылами и тезисами вышли на запрошенный высший уровень. На котором, если уж откровенно, о некоторых проблемах даже говорить стыдно. Все ведь на поверхности. Говорено-переговорено. И в полях, и в кабинетах. Санкции и погоду Александр Лукашенко сразу опустил за скобки. Мы с этим живем не первый год, а каждый раз удивляемся и называем форс-мажором. Куда страшнее то, что под это маскируют.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В ряде регионов не соблюдается разработанная наукой и подтвержденная практикой индивидуальная структура посевных площадей. За последние 10 лет на четверть увеличились площади, засеваемые пшеницей, но почти половина таких площадей малопригодна для возделывания этой культуры. Снижаются объемы внесения минеральных удобрений (подробности). Некачественно ведется и мелиорация. Я назвал только три причины, которые лежат на поверхности. Какие сверхурожаи и будущую кормовую базу для животноводства можно ожидать при таких подходах? Нужно уметь работать в любых атмосферных условиях, чтобы не списывать свои недоработки на погоду. Мы ведь с вами знаем, какая может быть в Беларуси погода. И к этому нужно было приспособиться. И к этому приспособились те, кто хочет работать.

Говорим «приписки» – сразу думаем о падеже скота, хотя Александр Лукашенко сегодня специально заменил эту формулировку на… Александр Лукашенко:

О сохранности скота. Кажется, мелочь, но это как раз об отношении человека. И о цели, которая должна быть. Но она пока не прорисовывается. Наглядный пример из эфира ток-шоу «По существу». Алена Сырова:

Какой у вас показатель в прошлом году?

Виктор Гринкевич, заместитель председателя – начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Минского райисполкома:

Мы находимся в нормативе, один из немногих районов, который не плюсует к прошлому году. Падеж случается. Норматив по году не больше 3 %. Каждый месяц он нарастает на 0,2 %, он доведен до нас.

Понимаете, да? Так вот может быть, если мы переместим акцент с количества умерших животных, на то, сколько нужно сохранить, и будем на это работать, это как-то поменяет отношение к делу? И если не работает экономический стимул, то Президент обращается к элементарным человеческим качествам, которые вроде свойственны белорусам, но почему-то в вопросах обращения со скотом не работают. Иначе чем объяснить гибель только родившихся телят, которых не успели выкормить в первый час и другие вопиющие факты.