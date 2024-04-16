Лукашенко – Кубракову: «Теперь и ты будешь отвечать за дисциплину в стране, не только в городе и Минске»

От положения дел на селе во многом зависит благосостояние наших людей. А еще валютные поступления, уровень продовольственной безопасности и в конечном итоге социально-политическая стабильность в стране. Об этом заявил Александр Лукашенко во время совещания, посвященного вопросам развития села и повышения эффективности аграрной отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко – чиновникам: «Посмотрите, где ваши ветеринары работают, которых вы обучили!»

Чуть позже председатель КГК рассказал, где – в частных клиниках. Белстат дополнил цифрами, о том, на какие зарплаты в некоторых хозяйствах специалистов приглашают.