Лукашенко – Кубракову: «Теперь и ты будешь отвечать за дисциплину в стране, не только в городе и Минске»
От положения дел на селе во многом зависит благосостояние наших людей. А еще валютные поступления, уровень продовольственной безопасности и в конечном итоге социально-политическая стабильность в стране. Об этом заявил Александр Лукашенко во время совещания, посвященного вопросам развития села и повышения эффективности аграрной отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко – чиновникам: «Посмотрите, где ваши ветеринары работают, которых вы обучили!»
Чуть позже председатель КГК рассказал, где – в частных клиниках. Белстат дополнил цифрами, о том, на какие зарплаты в некоторых хозяйствах специалистов приглашают.
Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Беларуси:
В «Красной Буде» Добрушского района средняя заработная плата в 2023 году составила 730 рублей. «Вежны» Светлогорского района – 772 рубля. «Иванском-Агро» Чашникского района – 806 рублей. «Полошково» Климовичского района – 821 рубль. Организации приглашают ветеринаров и животноводов, полеводов, трактористов и экономистов на заработную плату 600-800 рублей. Очевидно, что на таких условиях эти вакансии так и останутся незаполненными.
К зарплатам вернемся чуть позже, а пока давайте честно, не все заинтересованы в сохранности поголовья. Отдельные наладили бизнес под марочку «падежа». И это уже вопрос по линии МВД. Что ж, каждый выбирает сам.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В Любани Минской области не знаю даже, как назвать этих людей, дошли до того, что изымали из скотомогильников туши падшего крупного рогатого скота, разделывали их и продавали на «мясо» населению. Дорогой Иван [Кубраков, министр МВД Беларуси – прим. ред.], теперь и ты будешь отвечать за дисциплину в стране, не только в городе и Минске, но и на селе.
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