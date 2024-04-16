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Олег Гайдукевич: любые попытки внедрить западную идеологию в сфере семьи – это всё предательство Беларуси

16 апреля 2024 18:57
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим совещание Лукашенко по вопросам аграрного сектора, а также разберем тезисы Президента, звучавшие на встрече с руководителями. В гостях председатель ЛДПБ, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Гайдукевич.

Олег Гайдукевич: любые попытки внедрить западную идеологию в сфере семьи – это всё предательство Беларуси-1

Олег Гайдукевич, председатель ЛДПБ, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Надо раз и навсегда сказать, вот я депутат парламента, никаких малейших попыток вот эту тему в Беларуси муссировать мы не дадим. Ни через какой фонд, ни через какую общественную организацию. Все, что Запад нам будет предлагать, будем жестко блокировать. Любые попытки внедрить западную идеологию в этой сфере, в сфере семьи, в сфере воспитания детей, вот эта ювенальная юстиция – это все предательство Беларуси. Я это буду расследовать как депутат так. Уверен, что большинство коллег поддержит нас. Мы сразу же будем подымать, бить во все колокола и никогда не допустим ни одному человеку в этой стране на государственный уровень вывести вот эту дрянь, гадость и пошлость. И у нас нет проблем дискриминации женщин. Мы должны говорить по-другому, чтобы людей не обманывали.

Говорят: семейное насилие. Ну так оно есть в любой стране. И феминистски еще ни в одной стране мира от семейного насилия не защитили. Ни в одной стране мира! Посмотрите, самые в их понимании развитые страны Европы в плане законодательства по поддержке феминизма, ЛГБТ, садамаза, педофилии и всего остального.

Преступлений меньше, ложь – больше. Значит больше преступлений на бытовой почве, больше наркотиков, больше маньяков, сумасшедших, извращенцев, больных людей. То есть никого не защитили. Мы должны говорить о другом. Совершенствование правоохранительной системы. Так мы в этом направлении работаем. Что если кто-то дома руку поднял на женщину и ребенка, в тюрьму, не разбираться!

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# общество # общество # Олег Гайдукевич

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