«Угробили вы там, наверное, немало средств» – Лукашенко спросил о работе с датскими породами коров

От положения дел на селе во многом зависит благосостояние наших людей. А еще валютные поступления, уровень продовольственной безопасности и в конечном итоге социально-политическая стабильность в стране. Об этом заявил Александр Лукашенко во время совещания, посвященного вопросам развития села и повышения эффективности аграрной отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Есть проблема и с новыми породами. Притча во языцех – датские коровы, которые по задумке должны были вывести наше животноводство на качественно новый уровень, но пока все как-то не складывается. Сегодня, спустя пять лет, пришли к тому, что только создали подходящие для их жизни условия. Логичный вопрос.