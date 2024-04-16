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«Угробили вы там, наверное, немало средств» – Лукашенко спросил о работе с датскими породами коров

16 апреля 2024 18:01
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От положения дел на селе во многом зависит благосостояние наших людей. А еще валютные поступления, уровень продовольственной безопасности и в конечном итоге социально-политическая стабильность в стране. Об этом заявил Александр Лукашенко во время совещания, посвященного вопросам развития села и повышения эффективности аграрной отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Есть проблема и с новыми породами. Притча во языцех – датские коровы, которые по задумке должны были вывести наше животноводство на качественно новый уровень, но пока все как-то не складывается. Сегодня, спустя пять лет, пришли к тому, что только создали подходящие для их жизни условия. Логичный вопрос.

«Угробили вы там, наверное, немало средств» – Лукашенко спросил о работе с датскими породами коров-1

Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси:
Все делалось параллельно, Александр Григорьевич, все делалось параллельно, и людей…

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Не параллельно, а заранее надо было…
– Людей надо было учить, потому что эти люди были совершенно не готовы к интенсивному производству.
– Зачем туда везли?

Владимир Гусаков:
Нам передали хозяйство, и нам надо было что-то делать.
– Надо было отвезти в Гродненскую область тысячу голов, и они бы вам там обеспечили.
– Сейчас, Александр Григорьевич, это нормальное хозяйство. В Витебской области одно из передовых хозяйств. Сейчас это «Устье».
– Это понятно, только угробили вы там, наверное, немало средств.

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# Государственная политика в области сельского хозяйства # общество # Алена Сырова # Александр Лукашенко # Владимир Гусаков

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