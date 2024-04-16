Лукашенко – управленцам: в кабинетах засиделись, пора задуматься о новой системе оплаты труда!
От положения дел на селе во многом зависят благосостояние наших людей, валютные поступления, уровень продовольственной безопасности и в конечном итоге социально-политическая стабильность в стране. Об этом заявил Александр Лукашенко во время совещания, посвященного вопросам развития села и повышения эффективности аграрной отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Отдельно стоит вопрос о переработке и реализации продукции с высокой добавленной стоимостью. Давайте скажем прямо: дело еще и в том, что продукцию не всегда умеют продавать, иначе бы сами были заинтересованы и в дозагрузке предприятия, и в качестве продукции, да и Беларусь не настолько богата, чтобы торговать сырьем, а потом у других покупать то, что сделали из нашего. И ладно бы технологий и возможностей не было.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Перерабатываться должно все без исключения, даже поросячий визг. Рынок дает нам, переработчикам, шанс для расширения ассортимента и географии поставок, закрепления в маржинальных сегментах. Говорят, продукцию некуда деть. Я вот наблюдал за визитом нашего министра иностранных дел в Алжир. Сертифицированная сельскохозяйственная белорусская продукция, пожалуйста, привезите, поставьте. Это же недалеко. Север Африки, на карту возьмите, посмотрите. И думаю себе: вопрос в чем? В кабинетах, как я сказал, засиделись. Шевелиться надо! Сколько раз говорю: кто-то по миру метаться должен, а кто-то по полям. Похоже, пора задуматься о системе оплаты труда руководителей сельхозорганизаций и исключительно в привязке к результатам работы в хозяйстве. Нет результата – получай минимальную заработную плату.
К слову, о зарплатах.
Сергей Бартош, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
И попрошу из регионов больше ко мне не обращаться по руководителю заработной платы один к восьми. Я больше такого согласования давать не буду, потому что если руководитель хозяйства хочет поднять уровень заработной платы себе, будь добр, подними для своих работников. В два раза поднял работникам – в два раза себе.
До начала говорили с губернаторами, так ли важен финансовый вопрос в АПК, ответ вас удивит.
Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома:
Мы в селе платим больше всех. Наши зарабатывают люди непосредственно, различные методы стимулирования, но иногда их и не хватает, можно заработать и две тысячи, и три даже на откорме тех же телят. Но хочет ли человек столько заработать?
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