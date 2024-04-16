Лукашенко – управленцам: в кабинетах засиделись, пора задуматься о новой системе оплаты труда!

От положения дел на селе во многом зависят благосостояние наших людей, валютные поступления, уровень продовольственной безопасности и в конечном итоге социально-политическая стабильность в стране. Об этом заявил Александр Лукашенко во время совещания, посвященного вопросам развития села и повышения эффективности аграрной отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отдельно стоит вопрос о переработке и реализации продукции с высокой добавленной стоимостью. Давайте скажем прямо: дело еще и в том, что продукцию не всегда умеют продавать, иначе бы сами были заинтересованы и в дозагрузке предприятия, и в качестве продукции, да и Беларусь не настолько богата, чтобы торговать сырьем, а потом у других покупать то, что сделали из нашего. И ладно бы технологий и возможностей не было.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Перерабатываться должно все без исключения, даже поросячий визг. Рынок дает нам, переработчикам, шанс для расширения ассортимента и географии поставок, закрепления в маржинальных сегментах. Говорят, продукцию некуда деть. Я вот наблюдал за визитом нашего министра иностранных дел в Алжир. Сертифицированная сельскохозяйственная белорусская продукция, пожалуйста, привезите, поставьте. Это же недалеко. Север Африки, на карту возьмите, посмотрите. И думаю себе: вопрос в чем? В кабинетах, как я сказал, засиделись. Шевелиться надо! Сколько раз говорю: кто-то по миру метаться должен, а кто-то по полям. Похоже, пора задуматься о системе оплаты труда руководителей сельхозорганизаций и исключительно в привязке к результатам работы в хозяйстве. Нет результата – получай минимальную заработную плату. К слову, о зарплатах.