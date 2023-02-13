«Белая Русь» – это не скороспелое решение. И вот почему

Новости Беларуси. Политическая стройка и модернизация! Почему «Белая Русь» инициировала создание партии именно сейчас? Новый статус ВНС – демократические перемены? Что предложит политическая кампания 2024-2025 года? Прения, дебаты и настоящий диалог на площадке « По существу ».

Григорий Василевич, заведующий кафедрой конституционного права юридического факультета БГУ, член-корреспондент НАН Беларуси, заслуженный юрист Беларуси:

Насчет «привыкли», «не привыкли». Дело в том, что та конструкция власти, система сдержек и противовесов, которая сейчас выстроена, предполагает все-таки и Президента как лидера, главу государства, и Всебелорусское народное собрание, которое обладает еще более мощными полномочиями, чем Президент, как бы это странно ни звучало. То есть, конечно, новая привычка будет формироваться – и это тоже позитивно, потому что это развивает народовластие.

Но вот относительно «Белой Руси» – это не скороспелое решение какое-то. Мы о «Белой Руси» давно слышали и знаем вклад в стабилизацию нашего общества, консолидацию общественного развития. Поэтому то, что они стремятся к созданию политической партии – это замечательно. Но один основной признак, который отличает общественное объединение от политической партии – это стремление или уставное положение бороться за власть легитимными способами. И беда тех партий, знаем мы лидеров или нет, которые были созданы – 15 партий, может быть, сейчас уже и меньше, Минюст будет проводить перерегистрацию – они не участвовали в выборах. И в связи с этим люди и не знали. То есть, по сути, это явление, неучастие в выборах, привело к их деградации. «Белая Русь» все время на виду.

Об оппозиции. Я считаю, вы правильно заметили: а что, только представители политической партии могут выступать с иным мнением? Смотря какое мнение. А депутаты? Запросы? Обращения? Представления? Предложения? Комплекс тех мер, которые они используют для того, чтобы воздействовать и на исполнительную власть, и на министров, и так далее.

У нас в составе Всебелорусского народного собрания предполагается в пределах 400 представителей гражданского общества. Это же замечательно. Треть – это представители гражданского общества. Это будут и партии, и общественные объединения, и профсоюзы. Кстати, меня удивило, что о профсоюзах знают 22, что ли, процента. Это удивительно, фантастика.

Кирилл Казаков, СТВ:

Поступая на работу, вступают в профсоюз – чаще всего так. Либо предлагают им это.

Григорий Василевич:

Вот я хотел бы сказать в защиту профсоюзов. Люди настолько привыкли что они есть, что помогают, защищают.