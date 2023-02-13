Григорий Василевич: неплохо, что белорусы партии не знают детально. Знают главу государства, его курс – это достояние

Новости Беларуси. Политическая стройка и модернизация! Почему «Белая Русь» инициировала создание партии именно сейчас? Новый статус ВНС – демократические перемены? Что предложит политическая кампания 2024-2025 года? Прения, дебаты и настоящий диалог на площадке « По существу ».

Кирилл Казаков: Вот эта списочная система в Украине, например. Зеленский привел практически весь шоу-бизнес. Я не против шоу-бизнеса, но они не умеют управлять. А у нас такое может произойти?

Алена Сырова, СТВ: Все равно, как сказал Игорь, будут смотреть на лидера и, по сути, отдавать голос не партии, а лидеру.

Кирилл Казаков, СТВ: На самом деле, я еще раз удивляюсь такому большому количеству людей, которые не знают про общественные объединения. Я понимаю, что, возможно, эта политизация общества не так нужна. Смотрим на Украину, когда партия создается после сериала, человек, приходящий к власти, тут же организовывает партию и посписочно ведет людей, вот эта списочная история нам не грозит? Мы говорим, что партии могут выдвигать кандидатов на представительские органы власти, что партии завоевывают сердца, ума, движутся в каких-то правильных направлениях. Но народ волнуется из-за того, что а вдруг победит партия и приведет тех людей, которые совершенно к этому не готовы.

Григорий Василевич, заведующий кафедрой конституционного права юридического факультета БГУ, член-корреспондент НАН Беларуси, заслуженный юрист Беларуси:

Все может быть.

Кирилл Казаков:

Вот Тур возьмет, в партию приведет половину ОНТ.

Алена Сырова:

Главное, чтобы результат не был такой, как в Украине.

Григорий Василевич:

Мы, граждане страны, конечно же, должны учиться собственной ответственности за принятые решения, знать, что мы отвечаем за принятые решения. Должны разбираться в программах, безусловно, это определенный труд, с тем, чтобы отдать за кого-то голос. Естественно, на каких-то этапах допускаются ошибки, но это не должны быть стратегические ошибки. То, что уже выстроено, это тоже неплохо в какой-то мере, что партии не знают детально. Знают главу государства, его курс – это большое достояние республики, что мы движемся в русле тех решений, которые принимаются на уровне парламента, на уровне государства. Сейчас это мягкая трансформация, но с арбитражем со стороны ВНС – по сути, страховочный вариант. Сейчас взят курс, из Конституции вытекает, усиления полномочий правительства. Правительство сейчас значительно больше будет отвечать за экономическое состояние, за те же цены, за республиканский бюджет. Они будут вносить проект республиканского бюджета, по сути, самостоятельно. Не Президент вносит, а правительство сейчас.

Есть очень важная норма – это тоже те истоки конфликта, которые были, когда парламент принимал закон, не обеспечивая финансово, а куда главе государства было деваться? Он вынужден был возражать по поводу этого закона. Так вот, правительство сейчас будет выполнять эту роль контроля за тем проектом, который вносится. Если сокращаются доходы, увеличиваются расходы и так далее – это тоже очень важно. О социализме одну фразу. Появилась замечательная норма, помимо того, что правительство будет за экономикой – это хорошо. А правительство будет перед ВНС отчитываться за социально-экономическую программу, за ее выполнение. Ряд других лидеров будут выступать публично. У нас появилась норма замечательная: в 21-й Статье Конституции о том, что каждый несет социальную ответственность за благополучие нашего общества и должен вносить посильный вклад. Это же не просто на печи мы будем сидеть, и кто-то будет работать. Еще какой-то кусок нашей работы тоже должен быть отдан обществу – это потенциально сильная норма и направление для всех. И для партий в том числе, и для граждан.

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