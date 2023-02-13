«Зрители назовут сегодня трёх иных лидеров ЛДПБ?» Зачем Беларуси партийное строительство?

Новости Беларуси. Политическая стройка и модернизация! Почему «Белая Русь» инициировала создание партии именно сейчас? Новый статус ВНС – демократические перемены? Что предложит политическая кампания 2024-2025 года? Прения, дебаты и настоящий диалог на площадке « По существу ».

Алена Сырова, СТВ: Мы говорили: в том числе и политические партии, общественные объединения будут представлены в ВНС. Приводили пример, что один человек может быть и в политической партии, может быть и депутатом. В общем, у него два, три, а то и четыре варианта, как попасть на ВНС. Допустим, этот человек уж очень хочет решать судьбу страны. Но не получается ли так, что мы уменьшаем шансы для других людей?

Игорь Тур, политический обозреватель телеканала ОНТ:

Не получается, Алена. Есть два примера. Опять же, 1990-е годы, почти три десятка партий. Появляется яркий, харизматичный лидер, который говорит: «Дорогая страна! Пойдемте не за партией с какой-то программой, а пойдемте за мной, Александром Григорьевичем Лукашенко». Одно, второе, третье, и люди за ним идут. Пример менее приятный, скажем так. 2020 год. Ведь у Тихановского не было партии, у Бабарико не было партии. У всех людей, которые так или иначе пытались бороться за власть, партии не было. Мы, славяне, всегда стремимся к тому, чтобы какие-то идеи олицетворялись в каком-то конкретном человеке. Вот кто это? Что у меня вызывает скепсис относительно партийного строительства – дай бог, чтобы ситуация эта как-то поменялась в ближайшее время. Вот наши зрители назовут сегодня трех иных лидеров ЛДПБ, кроме Гайдукевича? Вряд ли. Трех лидеров от коммунистов? Маловероятно. «Белая Русь» когда станет партией – да, все будут знать руководителя.

Кирилл Казаков, СТВ:

Нет, ну в «Белой Руси» ситуация попроще.

Игорь Тур:

Но мы все по своему психотипу хотим видеть конкретного человека. Это кто вообще? О ком речь идет? Может быть, это партийное строительство затеяно Президентом для того, чтобы в этот важный для нас момент была создана почва, чтобы новые лидеры формировались, конкретные люди.