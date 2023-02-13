Гайдукевич: «Никто не пускает на выборы человека с улицы, человека, не имеющего опыта управления»

Новости Беларуси. Политическая стройка и модернизация! Почему «Белая Русь» инициировала создание партии именно сейчас? Новый статус ВНС – демократические перемены? Что предложит политическая кампания 2024-2025 года? Прения, дебаты и настоящий диалог на площадке «По существу».
Николай Мысливец, директор Института социологии Национальной академии наук, кандидат социологических наук:
Я предлагал ознакомиться с некоторыми нашими данными. Почему столь высока востребованность тех проектов, которые предлагает наше общественное объединение? Потому что это максимально социально ориентированные проекты, нацеленные на те задачи, которые каждый из нас видит в качестве актуальных для себя, для общества, для государства. Степень поддержки, степень участия и степень доверия в таких общественных объединениях как «Белая Русь» и как Белорусский республиканский союз молодежи определяется не только социальной ориентированностью действительно широких слоев населения и этих программ, но и позиции лидеров и популяризации деятельности.
Это в основе в самом хорошем смысле этого слова про государственные объединения, которые могут служить прообразом будущего партийного строительства. Ведь в целом, говоря о партийном строительстве, мы же должны понимать, что это и с теоретической точки зрения серьезный вызов всем нам: и научному сообществу, и академическим исследователям, и журналистам в том числе, которые сталкиваются с вопросом, каким образом отвечать на многочисленные вопросы, это вызов и перед практиками.
Кирилл Казаков, СТВ:
Николай Юлианович, когда вы говорите о том, что у людей есть вопрос на социальную защищенность, я абсолютно согласен. Но что касается партийной темы, с точки зрения журналиста, человека, которому приходится рассказывать о том или ином кандидате, поверьте мне, практически все кандидаты старались партийную историю, кроме лидеров ярких, как Олег Сергеевич, скрыть. Потому что они не считали партийную принадлежность бонусом избирательной кампании.
Олег Гайдукевич, председатель Либерально-демократической партии Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы 20 лет это не развиваем. А теперь объясню, почему мы должны это развивать. Про президентские выборы уже забыли, я напомню, опять мы будем в 2025 году, все бомжи с улицы будут баллотироваться, кто хочет? Потом опять какой-нибудь западный агент миллионы долларов вложит и будет народ дурманить. Так вот, для этого тоже политические партии должны быть. Президентские выборы во всех странах мира – это управляемый процесс. Это не значит, что нет народовластия, демократии, но никто не пускает на выборы человека с улицы, человека, не имеющего опыта управления – нигде этого нет. Посмотрите на Америку, кто там баллотируется на выборах? Человек, который нигде не был – так не бывает.
Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству:
Очень важный аспект – в обновленной Конституции появилось право политических партий выдвигать делегатов, представительных органов власти – 69-я Статья. До этого такого права у политических партий не было, поэтому это было пусть косвенным, пусть прямым доводом не афишировать свою политическую принадлежность. Сейчас, по большому счету, политические партии получают равное с трудовыми коллективами, гражданами право выдвигать из своего состава кандидатов в представительные органы власти – это очень хороший бонус.
Олег Гайдукевич:
А еще знаете, какой бонус? Нытье в интернете слушаю: ужесточили закон, теперь партий не будет. Не понимаете ли вы, я лидер партии, что этот закон – подарок для партии, знаете в чем? Кто прошел перерегистрацию, это реальная политическая сила, с которой будут считаться и чиновники, и люди будут знать. Это же подарок! А кто-то говорит, что это плохо.
Николай Мысливец:
Вот обратите, пожалуйста, внимание, предыдущий слайд, если был, что касается направлений деятельности. Мы часто говорим о политике, но кроме политики, когда наши респонденты отвечали на вопрос о том, какие направления деятельности БРСМ считаются для них приоритетными. Там в перечне были указаны все те направления, в отношении которых наши политические партии и которые идут на перерегистрацию могут и должны себя реализовывать. Это запрос – социальный запрос, который, собственно говоря, озвучен нашими соотечественниками, это еще одно широчайшее поле для всех тех, кто хочет стать активным игроком на поле политической борьбы. Не только борьбы за власть, а борьбы за реализацию национальных интересов нашей страны.
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