Гайдукевич: «Никто не пускает на выборы человека с улицы, человека, не имеющего опыта управления»

Николай Мысливец, директор Института социологии Национальной академии наук, кандидат социологических наук:

Я предлагал ознакомиться с некоторыми нашими данными. Почему столь высока востребованность тех проектов, которые предлагает наше общественное объединение? Потому что это максимально социально ориентированные проекты, нацеленные на те задачи, которые каждый из нас видит в качестве актуальных для себя, для общества, для государства. Степень поддержки, степень участия и степень доверия в таких общественных объединениях как «Белая Русь» и как Белорусский республиканский союз молодежи определяется не только социальной ориентированностью действительно широких слоев населения и этих программ, но и позиции лидеров и популяризации деятельности.

Это в основе в самом хорошем смысле этого слова про государственные объединения, которые могут служить прообразом будущего партийного строительства. Ведь в целом, говоря о партийном строительстве, мы же должны понимать, что это и с теоретической точки зрения серьезный вызов всем нам: и научному сообществу, и академическим исследователям, и журналистам в том числе, которые сталкиваются с вопросом, каким образом отвечать на многочисленные вопросы, это вызов и перед практиками.

Кирилл Казаков, СТВ:

Николай Юлианович, когда вы говорите о том, что у людей есть вопрос на социальную защищенность, я абсолютно согласен. Но что касается партийной темы, с точки зрения журналиста, человека, которому приходится рассказывать о том или ином кандидате, поверьте мне, практически все кандидаты старались партийную историю, кроме лидеров ярких, как Олег Сергеевич, скрыть. Потому что они не считали партийную принадлежность бонусом избирательной кампании.

Олег Гайдукевич, председатель Либерально-демократической партии Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы 20 лет это не развиваем. А теперь объясню, почему мы должны это развивать. Про президентские выборы уже забыли, я напомню, опять мы будем в 2025 году, все бомжи с улицы будут баллотироваться, кто хочет? Потом опять какой-нибудь западный агент миллионы долларов вложит и будет народ дурманить. Так вот, для этого тоже политические партии должны быть. Президентские выборы во всех странах мира – это управляемый процесс. Это не значит, что нет народовластия, демократии, но никто не пускает на выборы человека с улицы, человека, не имеющего опыта управления – нигде этого нет. Посмотрите на Америку, кто там баллотируется на выборах? Человек, который нигде не был – так не бывает.