Олег Романов: капитализм сегодня – нежизнеспособная экономическая система

Кирилл Казаков, СТВ: Олег Александрович, смотрите. Нам сейчас вопрос пришел просто про экономику. Вы очень жестко в своем выступлении критиковали капитализм. «Какова будет экономическая программа партии «Белая Русь»? Олег Романов на своей лекции подверг критике капитализм. Значит ли это, что партия «Белая Русь» будет стремиться к построению социализма?» Вообще для меня социализм сейчас очень размытая история, потому что Швеция тоже социалисты.

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Олег Романов, председатель республиканского общественного объединения «Белая Русь»:

Если говорить о капитализме, я действительно полагаю, что сегодня это нежизнеспособная экономическая система. Степень сложности экономики, промышленности, технологий такая, что никакая невидимая рука рынка его не может урегулировать. Если говорить о социализме, я в нем вижу действительно преимущества. Они состоят в том, если по-настоящему трактовать его, не огрубленно, как это, к сожалению, делается, а с опорой на источники, на глубокое понимание, что такое социализм, это та экономическая, политическая, культурная система, центром которой является человек – многомерное развитие личности. Если общество построено так, что оно имеет своей целью не максимизацию прибыли, не рост потребления, а качества человека, качества его личности, такую систему по-настоящему можно назвать социалистической. Я думаю, что за ней будущее.

Кирилл Казаков:

Сергей Александрович, вы по сути можете в коалицию входить. А в оппозиции у вас будет Гайдукевич.

Олег Гайдукевич, председатель Либерально-демократической партии Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Многое согласен, а в чем-то нет. Вот и все. Но это не плохо, это нормальная дискуссия. Мы же должны дискутировать, особенно по экономике.

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