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Олег Романов: капитализм сегодня – нежизнеспособная экономическая система

13 февраля 2023 18:46
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Новости Беларуси. Политическая стройка и модернизация! Почему «Белая Русь» инициировала создание партии именно сейчас? Новый статус ВНС – демократические перемены? Что предложит политическая кампания 2024-2025 года? Прения, дебаты и настоящий диалог на площадке «По существу».  

Кирилл Казаков, СТВ:  
Олег Александрович, смотрите. Нам сейчас вопрос пришел просто про экономику. Вы очень жестко в своем выступлении критиковали капитализм. «Какова будет экономическая программа партии «Белая Русь»? Олег Романов на своей лекции подверг критике капитализм. Значит ли это, что партия «Белая Русь» будет стремиться к построению социализма?» Вообще для меня социализм сейчас очень размытая история, потому что Швеция тоже социалисты.  

Олег Романов: капитализм сегодня – нежизнеспособная экономическая система-1

Олег Романов, председатель республиканского общественного объединения «Белая Русь»:  
Если говорить о капитализме, я действительно полагаю, что сегодня это нежизнеспособная экономическая система. Степень сложности экономики, промышленности, технологий такая, что никакая невидимая рука рынка его не может урегулировать. Если говорить о социализме, я в нем вижу действительно преимущества. Они состоят в том, если по-настоящему трактовать его, не огрубленно, как это, к сожалению, делается, а с опорой на источники, на глубокое понимание, что такое социализм, это та экономическая, политическая, культурная система, центром которой является человек – многомерное развитие личности. Если общество построено так, что оно имеет своей целью не максимизацию прибыли, не рост потребления, а качества человека, качества его личности, такую систему по-настоящему можно назвать социалистической. Я думаю, что за ней будущее.  

Кирилл Казаков:  
Сергей Александрович, вы по сути можете в коалицию входить. А в оппозиции у вас будет Гайдукевич.  

Олег Гайдукевич, председатель Либерально-демократической партии Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
Многое согласен, а в чем-то нет. Вот и все. Но это не плохо, это нормальная дискуссия. Мы же должны дискутировать, особенно по экономике.   

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# Белая Русь # общество # Кирилл Казаков # Олег Романов # Олег Гайдукевич # Фотофакт

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