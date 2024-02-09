Беларусь и Узбекистан выходят на новый уровень отношений – итоги переговоров Лукашенко и Мирзиёева

Сотрудничество Беларуси и Узбекистана сегодня действительно переживает перезагрузку. За последние пять лет сделано многое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И тем не менее потенциал не исчерпан. План мероприятий подготовлен, сейчас главное – работать. Ведь на уровне глав государств наблюдается полная готовность принимать все необходимые решения. Чем они выгодны для Минска и Ташкента – анализирует Полина Королева.

Лукашенко о технологиях: «Беларусь многое может! Поэтому мы задействованы на всю катушку». Как подчеркнул Александр Лукашенко, речь не о благотворительности. Мы заинтересованы в развитии Узбекистана, потому что это центральная страна Центральной Азии. Наш стратегический партнер. Шавкат Мирзиёев в хороших отношениях с Китаем и Индией. В этих странах производят субстанции – основу фармацевтической отрасли. Если наладить сотрудничество по данному направлению, создать совместное производство, удастся разрешить ряд важных вопросов, связанных в том числе с наличием лекарств и их ценой. В Узбекистане проживает порядка 40 миллионов человек, и только 20 % препаратов страна производит самостоятельно. К слову, на уровне глав государств вопрос решается легко, остается проанализировать нормативную базу. «Будут деньги, а учителей же надо подготовить!» Лукашенко о помощи Узбекистану в обучении педагогов.

Наиболее перспективная отрасль для совместных проектов – сектор АПК. Здесь есть свои рекорды. Так, за 2023 год в Узбекистан отгрузили 4 тысячи тракторов. Что касается машиностроения. Сегодня в Узбекистане намерены развивать горно-металлургическую отрасль. Обойтись без БелАЗа невозможно. Просьба Шавката Мирзиёева – организовать совместный выпуск карьерной техники. Направление перспективное, и, как подчеркнул глава нашего государства, все выполнимо. Но главное, чтобы правительства работали над проектами и не допускали пробуксовок.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

600 миллионов товарооборот. Да, такого не было. Но на сегодня для наших экономик 600 миллионов – смешные цифры. Надо выходить на миллиард в ближайшие год-полтора года. И смотреть вперед (подробности). Реализовывать потенциал намерены именно через кооперацию. Сегодня есть общие бренды, совместные предприятия и проекты. В том числе в текстильной промышленности. Накануне наша делегация привезла из Ташкента образцы школьной формы.

Наталья Бетеня, начальник управления перспективного развития предприятия по производству тканей:

Этот проект для нас новый. Мы разрабатываем эскиз школьной формы для Узбекистана. Суть проекта в том, что нам передали образец, отшитый из тканей, модель образца с той стороны. Мы этот образец отошьем исключительно из тканей ООО «Камволь» с вложением шерсти. То есть мы показываем, какой широкий ассортимент цвета и рисунков мы можем предложить для детей школьного возраста той стороны. Этот проект – первый подобный опыт для предприятия. Хотя связи с Узбекистаном уже успели окрепнуть настолько, что на работу привлекают иностранных специалистов. Гулжамол, например, пришла сюда два года назад. Разницы, признается, не чувствует – белорусы приняли как родную.