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В Лиозненском районе возрождают старинную технику вышивки

16 октября 2025 07:45
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Вышивка по филейной сетке, выполненная в традициях Лиозненского района. Ожидается, что этот вид народного творчества пополнит список историко-культурного наследия Беларуси. Старинную технологию возрождает мастер по ткачеству Наталья Панушкина, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Лиозненском районе возрождают старинную технику вышивки-2

Процесс выполнения одного изделия может занимать практически месяц и выполняется по аналогии с рыболовецкими сетями. Сперва рисунок наносят на бумагу. А уже после – по клеткам на ткань. В работе мастер использует грубую шерстяную нить и специальную иглу с большим отверстием. В результате на полотнах как по волшебству расцветают васильки и Аким. 

В Лиозненском районе возрождают старинную технику вышивки-4

Наталья Панушкина, член Белорусского союза мастеров народного творчества:
Когда я изучала вот эту технологию, что такое перевить, как она выполняется, откуда все это пошло, я столкнулась с такой информацией, что цветная перевить по филейной сетке была распространена у нас не только в России, но и в Беларуси. Потому что у нас было много озер, рек, ну и женщины, конечно, может, сами плели и использовали сети, которые выбрасывали мужчины для украшения своего быта. 

Инесса Самусенко, заведующая филиалом Лиозненского дома ремесел:
С приходом ее в наше учреждение, технология ткачества началась от заправки ткацкого станка, от первых изделий, сотканных на станке, они называются «бабулины половички», и затем уже мастер осваивала правильность и натяжение, и заправки станка. Это очень важно.

В Лиозненском районе возрождают старинную технику вышивки-6

Искусством вышивки по филейной сетке в Лиозненском районе владела только одна мастерица. В 50-х годах по этой технологии она создала скатерть. Спустя десятилетия точную копию изделия повторила Наталья Панушкина. В местном доме ремесел уже на протяжении 30 лет возрождают и сохраняют традиционные ремесла. Педагоги освоили гончарный круг, собрали уникальную коллекцию головных уборов, восстановили технологию ручного валяния из шерсти.
 

# Культура Беларуси

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