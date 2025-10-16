В Лиозненском районе возрождают старинную технику вышивки

Процесс выполнения одного изделия может занимать практически месяц и выполняется по аналогии с рыболовецкими сетями. Сперва рисунок наносят на бумагу. А уже после – по клеткам на ткань. В работе мастер использует грубую шерстяную нить и специальную иглу с большим отверстием. В результате на полотнах как по волшебству расцветают васильки и Аким.

Наталья Панушкина, член Белорусского союза мастеров народного творчества:

Когда я изучала вот эту технологию, что такое перевить, как она выполняется, откуда все это пошло, я столкнулась с такой информацией, что цветная перевить по филейной сетке была распространена у нас не только в России, но и в Беларуси. Потому что у нас было много озер, рек, ну и женщины, конечно, может, сами плели и использовали сети, которые выбрасывали мужчины для украшения своего быта.

Инесса Самусенко, заведующая филиалом Лиозненского дома ремесел:

С приходом ее в наше учреждение, технология ткачества началась от заправки ткацкого станка, от первых изделий, сотканных на станке, они называются «бабулины половички», и затем уже мастер осваивала правильность и натяжение, и заправки станка. Это очень важно.