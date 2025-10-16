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Израиль допустил возобновление боевых действий в Газе

16 октября 2025 07:00
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Израиль заявил о готовности возобновить боевые действия в Газе. По словам министра обороны это произойдет в случае, если ХАМАС откажется от разоружения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Израиль допустил возобновление боевых действий в Газе-2

Для этого, командованию армии поручено подготовить план экстренного реагирования. При несоблюдении достигнутых соглашений, ЦАХАЛ в координации с Соединенными Штатами вернется к активным боевым операциям. Их целью станет полное уничтожение движения и установление полного контроля над Газой. По данным экспертов, обстановка в регионе, несмотря на прекращение огня, остается очень напряженной. ХАМАС не намерен отказываться от участия в управлении Газой. Однако ни Израиль, ни США этого категорически не примут. Это значит, что говорить о полном окончании войны в Газе пока преждевременно.

# Конфликт на Ближнем Востоке

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