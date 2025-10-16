В Минской области появится не менее 25 новых МТК до конца 2025-го

В Минской области появится не менее 25 новых молочно-товарных комплексов до конца 2025 года. Курс – на увеличение производства и улучшение качества молочной продукции, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ведется модернизация и на сельхозпредприятии «Копыльское». На МТК «Киевичи» масштабная стройка. Здесь возводят новый профилакторий для телят с родильным отделением для сухостоя. Все в рамках реализации программы по беспривязному содержанию животных и улучшению ухода за молодняком. «Киевичи» – новый молочно-товарный комплекс. Его ввели в прошлом году. Он рассчитан на 800 голов. Сейчас МТК развивается и пополняется новыми «жителями».

Снежана Веренич, помощник заведующего молочно-товарного комплекса «Киевичи» сельхозпредприятия «Копыльское»:

Средней суточной водой у нас выходит на корову около 34 литров молока. То есть общая реализация – около 18 тонн у нас выходит каждый день. Техника, которая сама замешивает рационный, по программе, мы по этой программе кормимся, пошли улучшения в большую сторону количества молока.

Запустить в работу новый профилакторий планируют до конца года. Валовой надой молока в «Киевичах» составил более 9,5 тысячи тонн, что на тысячу тонн большие к уровню прошлого года.