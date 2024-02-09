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Госвоенпром Беларуси заключил контрактов на сумму более 266 млн долларов за 2023-й

09 февраля 2024 17:39
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Новые образцы вооружения, рекордное количество контрактов и 100-процентное выполнение государственного оборонного заказа. Госкомвоенпром подводит итоги 2023, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Госвоенпром Беларуси заключил контрактов на сумму более 266 млн долларов за 2023-й-1

Главная задача военпрома – укрепление обороноспособности страны. С ней наши оружейники в минувшем году справились на все 100 процентов. Объемы собственного производства значительно выросли, в полтора раза увеличился экспорт. Дает результаты и стратегия импортозамещения. Львиную долю комплектующих, которые раньше закупали за рубежом, теперь производим сами либо в партнерстве с дружественными странами. Еще одно знаковое для отрасли событие – выставка MILEX.

Госвоенпром Беларуси заключил контрактов на сумму более 266 млн долларов за 2023-й-4

Дмитрий Пантус, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси:
Несмотря на санкционное давление, мы принимали огромное количество иностранных гостей. Было подписано рекордное количество контрактов на сумму более 266 миллионов долларов США. Мы выполнили целый ряд сложных задач. В кратчайшие сроки произвели дивизионный комплекс «Полонез-М» и передали нашим Вооруженным Силам. Успешно провели испытания сложного технического изделия – гранатометного комплекса «Сапфир».

В планах на 2024-й – сразу несколько уникальных проектов. Так, сегодня наши специалисты совместно с российскими коллегами работают над разработкой двухмоторного многоцелевого самолета.

# Военно-промышленный комплекс # общество # Дмитрий Пантус

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