Потери экономики США от шатдауна могут составить до 15 млрд долларов в день

В США началась третья неделя шатдауна. Все это время федеральное правительство и его структуры остаются без финансирования. При этом экономика США очень скоро начнет терять до 15 миллиардов долларов в день, а не в неделю, как сообщалось ранее, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сотни тысяч государственных служащих временно остались без работы. Военные и сотрудники критически важных сфер экономики, вынуждены выполнять свои функции без оплаты. Причиной кризиса стали разногласия между республиканцами и демократами в процессе принятия бюджета правительства. Одни хотят дать свободу социальным расходам, вторые – их сокращениям. При этом стороны не планируют идти на уступки. Так, накануне голосование в Конгрессе по очередному проекту бюджета провалилось в девятый раз.