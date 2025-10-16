Потери экономики США от шатдауна могут составить до 15 млрд долларов в день

В США началась третья неделя шатдауна. Все это время федеральное правительство и его структуры остаются без финансирования. При этом экономика США очень скоро начнет терять до 15 миллиардов долларов в день, а не в неделю, как сообщалось ранее, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.