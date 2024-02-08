«Будут деньги, а учителей же надо подготовить!» Лукашенко о помощи Узбекистану в обучении педагогов

Беларуси и Узбекистану надо выходить на уровень товарооборота в миллиард долларов. Причем сделать это нужно уже в ближайшее время. Об этом сегодня, 8 февраля, заявил Александр Лукашенко во время официальных переговоров со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предметно обсудить наши отношения президенты договорились год назад на бишкекской встрече лидеров стран Содружества. Сказано – сделано. Встреча в узком составе прошла, как здесь говорят, в турецком формате. Без заявлений для прессы. За два часа президенты обсудили и важные проекты, и самые острые моменты. Уже позже лидеры рассказали, что называется, с карандашом проревизировали все точки сотрудничества.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы многие вопросы, правильно говорит Президент, сейчас с карандашом по цифрам, по буквам, вот он мне все перечислил, даже больше, чем у меня в списке было. Все перечислил, и мы видим, что их надо решать. Если эти вопросы будут решены, вы забудете о всяких протестных настроениях. Мне нравится, когда Президент говорит: приезжаю в село, а там того не хватает, этого не хватает, детишки, школы позакрывали при Исламе Каримове. Это же все надо сейчас открывать и догонять. Это деньги, деньги. А главное – будут деньги, а учителей же надо подготовить. Их же разогнали в свое время (подробности).

После таких заявлений белорусского лидера здесь стали называть – «ота» – по-узбекски «отец». Прямо во время сегодняшней встречи главы государств зарождают новые и пока непривычные сферы сотрудничества. Мы готовы учить врачей и совместно выпускать лекарства.