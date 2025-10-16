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В Беларуси увеличилось число ДТП с участием диких животных

16 октября 2025 07:35
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Опасные столкновения. В Беларуси увеличилось число ДТП с участием диких животных. Чаще всего под колеса транспорта попадают косули и лоси. Традиционно осенью в Беларуси начинается сезон охоты, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси увеличилось число ДТП с участием диких животных-2

Интенсивность перемещения диких животных возрастает. И все чаще они выходят на дороги и становятся реальной опасностью для водителей. Так вблизи деревни Валерьяны Уздзенского района произошел инцидент. Косуля внезапно выскочила на проезжую часть и столкнулась с машиной. 

В Беларуси увеличилось число ДТП с участием диких животных-4

Евгений Солодуха, начальник ОГАИ Узденского РОВД:
Особенно при передвижении на автомобильных дорогах в темное время суток, а также на тех участках, где у нас установлены дорожные знаки предупреждающие, передвигаться с минимальной скоростью движения, чтобы была возможность при появлении дикого животного на проезжей части дороги своевременно снизить скорость и остановиться.

За последние 9 месяцев в Минской области произошло 20 таких ДТП, три человека погибли, а 32 – получили травмы.

# Аварии # Дикие животные

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