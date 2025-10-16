В Барселоне пропалестинские демонстрации закончились погромами

На манифестацию вышли несколько десятков тысяч человек. Они перекрыли центр столицы Каталонии и блокировали посольство Израиля, где провели митинг. Мирный характер акции быстро перерос в беспорядки, после того, как прибывшие на место, полицейские наряды потребовали от демонстрантов разойтись. В правоохранителей полетели камни, файеры и бутылки. Группы агрессивно настроенных людей, стали строить баррикады из мусорных баков и поджигать их. После начали громить кафе и рестораны, которые находились рядом. Для наведения порядка, полиции пришлось применить дубинки и слезоточивый газ. Столкновения в Барселоне продолжались всю ночь.