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Ковальчук: 106 студентов получили совместный белорусско-узбекский диплом в направлении физкультуры

09 февраля 2024 17:30
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Официальный визит Александра Лукашенко в Узбекистан продолжается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его уже назвали историческим. Насколько плодотворными были прошедшие переговоры, покажет время. Опять же, это вопрос реализации достигнутых договоренностей.

Ковальчук: 106 студентов получили совместный белорусско-узбекский диплом в направлении физкультуры-1

В контексте здравоохранения главы государств обсудили в том числе наличие кадров. Сегодня в белорусских вузах обучаются порядка 5 тысяч студентов из Узбекистана (хотя когда-то начинали с 50 человек). Александр Лукашенко подчеркнул: мы готовы обучать и больше. Касается это не только медицинских специальностей.

Ковальчук: 106 студентов получили совместный белорусско-узбекский диплом в направлении физкультуры-4

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:
Очень большие проекты и перспективы в системе образования в спорте. У нас университет физической культуры Республики Беларусь и университет физической культуры Узбекистана. На протяжении последних 5 лет мы интегрировали совместную программу обучения. И за эти годы уже 106 студентов из Узбекистана получили диплом совместный – 2 года обучения в Беларуси и 2 года обучения в Узбекистане. На сегодня в Беларуси проходит подготовка 89 студентов из Узбекистана.

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# Беларусь-Узбекистан # общество # Полина Королева # Сергей Ковальчик

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