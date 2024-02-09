Ковальчук: 106 студентов получили совместный белорусско-узбекский диплом в направлении физкультуры

Официальный визит Александра Лукашенко в Узбекистан продолжается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его уже назвали историческим. Насколько плодотворными были прошедшие переговоры, покажет время. Опять же, это вопрос реализации достигнутых договоренностей.

В контексте здравоохранения главы государств обсудили в том числе наличие кадров. Сегодня в белорусских вузах обучаются порядка 5 тысяч студентов из Узбекистана (хотя когда-то начинали с 50 человек). Александр Лукашенко подчеркнул: мы готовы обучать и больше. Касается это не только медицинских специальностей.