Президенты Беларуси и Узбекистана посетили горнолыжный комплекс под Ташкентом

Достижимые высоты сотрудничества между Минском и Ташкентом сегодня, 9 февраля, главы государств обсудили в горах. В третий день официального визита в Узбекистан Александр Лукашенко тесно общался с лидером этой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президенты посетили горнолыжный комплекс «Амирсой». Это самый современный зимний курорт в Центральной Азии и Западном Тянь-Шане.