Президенты Беларуси и Узбекистана посетили горнолыжный комплекс под Ташкентом
Достижимые высоты сотрудничества между Минском и Ташкентом сегодня, 9 февраля, главы государств обсудили в горах. В третий день официального визита в Узбекистан Александр Лукашенко тесно общался с лидером этой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президенты посетили горнолыжный комплекс «Амирсой». Это самый современный зимний курорт в Центральной Азии и Западном Тянь-Шане.
Символично, что итоги вчерашних переговоров и планы дальнейшего сотрудничества лидеры обсудили с видом на горы. Напомним, правительствам и бизнесу двух стран лидеры определили новую высоту – совместный товарооборот должен достигнуть миллиарда долларов. На переговорах накануне были озвучены все возможные точки обоюдного интереса.
В том числе одним из важнейших направлений гуманитарного взаимодействия Беларуси и Узбекистана являются перспективы в сфере спорта и туризма. Накануне страны подписали соответствующую программу сотрудничества. Беларусь готова оказать содействие Узбекистану в подготовке спортсменов по зимним видам спорта. А потенциал туристической сферы пока вообще никак не использован. Между тем еженедельно совершаются четыре рейса прямого сообщения Минск – Ташкент и обратно. Одну из горнолыжных трасс вместе со своим коллегой оценил и Александр Лукашенко. В хорошей форме не только наши отношения, но и лидеры.
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