Белорусские учёные разработали импортозамещающую методику выращивания орехов

Белорусские ученые разработали методику выращивания орехоплодных, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В частности, фундука. Сегодня он занимает одно из почетных мест среди ореховых культур и используется в кондитерской и молочной промышленности. Саженцы растения выращивают методом in vitro, после чего орех проходит стадии адаптации. О всех тонкостях ноу-хау биотехнологии в сюжете Алеси Ивановой.

Подобрать идеально совместимые сортовые композиции, а также добиться максимально высокого урожая, не теряя качества. Такие задачи стоят перед научными сотрудниками Института плодоводства НАН Беларуси. Сейчас здесь работают над поиском генов самонесовместимости сортов вишни и черешни.

Юлия Кондратенок, ведущий научный сотрудник отдела ягодных культур и селекции плодовых культур Института плодоводства НАН Беларуси:

При посадке этих культур очень важно подобрать опылитель. Как оказывается, не все сорта одинаково хорошо опыляют друг друга. Вот эта несовместимость определяется определенным геном. Если у двух сортов есть два одинаковых аллеля гена – значит они друг друга опылить либо не могут, либо опыление происходит некачественно. Как следствие – потеря урожайности.

Еще одно немаловажное направление работы ученых – определение болезней, которые поражают плодовые и ягодные культуры. Как правило, у каждого возбудителя есть ДНК. В ПЦР-лаборатории не только устанавливают, какой вид повредил растение, но и выявляют его штаммы.