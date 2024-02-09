«Только на доброй основе». Минск и Ташкент ускорили темпы сотрудничества

История белорусско-узбекских отношений берет начало еще с советских времен. Конечно, не обходилось без пробуксовок, были и откровенно холодные периоды. Но сегодня мы выходим на новый уровень. Взаимный интерес как никогда высок. Хотя роли во многом распределили еще в СССР. Через Беларусь все сырье экспортировалось на Запад, мы считались высокотехнологичной страной. Компетенции прошлого сохранили и нарастили. Сегодня готовы делиться. Как подчеркнул Александр Лукашенко, речь не о благотворительности, а о взаимной выгоде.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Те технологии, которые вам нужны на сегодня и даже завтра, они у нас есть. Не надо нигде ходить по миру и кланяться. Мы вам это предлагаем с открытым сердцем, ничего не требуя от вас. И потребовать не можем: мы одинаковые страны. За 4 тысячи километров – что мы будем друг от друга требовать? Только на доброй основе мы можем с вами сотрудничать, и вы тоже с нами. Вот мы приехали в Африку, они не хотят ни с кем уже сотрудничать, ни с Россией, ни с Китаем. А почему? Они же ничего вам плохого не сделали, ладно те – колониалисты. «А мы хотим с равными странами сотрудничать, чтобы там не требовали чего-то лишнего и не смотрели на нас сверху».