Алейник: 200 белорусских предприятий работают в Узбекистане, 100 узбекских – в Беларуси

Официальный визит Александра Лукашенко в Узбекистан продолжается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его уже назвали историческим. Насколько плодотворными были прошедшие переговоры, покажет время. Опять же, это вопрос реализации достигнутых договоренностей.
Дипломатическим отношениям Беларуси и Узбекистана 30 лет. За это время было подписано 70 документов о сотрудничестве. Что откровенно мало, особенно если учитывать официальный визит главы государства, который начался в среду, 7 февраля, и итогом которого стал пакет из 45 договоренностей, а также контракты суммарной стоимостью 150 миллионов долларов. Кроме того, сегодня у нас есть дорожная карта из порядка восьми десятков мероприятий, нацеленных в первую очередь на объединение усилий ради устойчивой экономики и, как следствие, благосостояния народов.
Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси:
Мы набрали хороший темп в нашем двустороннем сотрудничестве. Мы в 3,5 раза увеличили товарооборот, в 10 раз увеличили количество предприятий белорусских, работающих в Узбекистане. Сегодня это 200 предприятий, 100 предприятий узбекских работают на белорусской земле. Мы существенно приросли по многим другим направлениям, и, конечно, тот темп, который был набран за последние годы, надо нам надо ускорять.
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