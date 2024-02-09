Алейник: 200 белорусских предприятий работают в Узбекистане, 100 узбекских – в Беларуси

Официальный визит Александра Лукашенко в Узбекистан продолжается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его уже назвали историческим. Насколько плодотворными были прошедшие переговоры, покажет время. Опять же, это вопрос реализации достигнутых договоренностей.

Дипломатическим отношениям Беларуси и Узбекистана 30 лет. За это время было подписано 70 документов о сотрудничестве. Что откровенно мало, особенно если учитывать официальный визит главы государства, который начался в среду, 7 февраля, и итогом которого стал пакет из 45 договоренностей, а также контракты суммарной стоимостью 150 миллионов долларов. Кроме того, сегодня у нас есть дорожная карта из порядка восьми десятков мероприятий, нацеленных в первую очередь на объединение усилий ради устойчивой экономики и, как следствие, благосостояния народов.