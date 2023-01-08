Беларусь готовится наступать. О чём еще пишут украинские паблики после посещения Лукашенко полигона под Барановичами?
Новости Беларуси. Начнем с ситуации, которая разворачивается вокруг совместной белорусско-российской группировки войск. Несмотря на оборонительные задачи, украинские источники по нескольку раз в неделю сообщают, что якобы с территории Беларуси готовится наступление. Такими же фейковыми теориями буквально окутали и посещение Президентом полигона Обуз-Лесновский, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Ольга Коршун, СТВ:
Белорусско-российская группировка выполняет чисто оборонительные задачи. Это сдерживающий фактор. Мы ни на кого нападать не собираемся. Но нельзя отрицать реальность. А она такова: экс-полковник британской армии заявляет, что НАТО вступит в войну с Россией в уже в 2023 году. Генсек НАТО призывает оказывать больше военной помощи Киеву. Глава МИД Украины уверен, что системы Patriot в максимально короткие сроки будут переданы в их распоряжение. А украинские силовики тем временем продолжают провокации в отношении белорусских пограничников.
На неделе в ГПК Беларуси заявили, что вооруженные люди с украинской стороны без опознавательных знаков провоцировали оружием и оскорбляющими жестами наших пограничников. Это короткая информсводка только этой недели, но и эти сообщения ничего хорошего не предвещают. И в случае военного обострения наибольшую угрозу для Беларуси представляет западная и северо-западная граница. И именно ее будут прикрывать как российско-белорусские войска, так и силы немедленного реагирования.
Ольга Коршун:
Что касается южной границы, то с учетом рельефа, минных полей и взорванных с украинской стороны дорог более вероятно проникновение на нашу территорию небольших диверсионных групп. Это уже сфера ответственности не только армии, но КГБ и МВД. Главная сложность в том, что одновременно придется проводить и контртеррористическую операцию, и блокировать действия НАТО на западе и северо-западе. Это потребует максимальной координации, для чего и проводятся учения штабов. Опять же, операция в Украине показала, что значительную сложность в условиях реального боя представляет именно управление в войсках, которые на одном небольшом участке могут иметь разную ведомственную подчиненность, разное снабжение, разную информацию. И это тоже важное направление, которое будет отрабатываться в рамках белорусско-российских учений. Тем более, что Беларусь укрепляет свои позиции не первый день. Та же региональная группировка войск появилась далеко не сегодня – еще в 2000-м, но развернули ее только сейчас. И явно не просто так. Значит, ситуация того требует, значит, Главнокомандующий считает, что сейчас в системе обеспечения безопасности это звено необходимо.
Вольфович: Президент страны лично контролирует вопросы боевой готовности Вооруженных Сил РБ.
То есть Главнокомандующий, ответственный за сохранность мира, постоянно контролирует, как идет рутинная работа в войсках. В декабре завершилась внезапная проверка силового блока, были сделаны определенные выводы. Сейчас продолжается развертывание нашей совместной белорусско-российской группировки. Спустя фактически три месяца с прибытия первых российских военных пора бы уже посмотреть, как обстоят дела, как проходит слаживание? Для этого глава государства и отправился на один из полигонов. Небольшая ремарка: обратите внимание, это мероприятие было широко освещено в СМИ. Хотя на этой площадке находятся военные, в том числе и российские, оружие, техника. Что-то подсказывает, что у наших соседей – по их мнению, куда более демократичных, где есть контингент НАТО, такую открытость мы едва ли можем наблюдать.
Что касается нас, то на Обуз-Лесновском Президент подробно ознакомился с тем, как устроен быт военных, пообщался, конечно же, и с российскими военнослужащими. Какие у них впечатления от совместной работы с белорусами? Ведь Россия за свою суверенную историю имела боевой опыт. И, как часто говорит глава государства, мы должны извлекать уроки из любой ситуации, из любого опыта – своего, чужого, а уж тем более союзнического.
«Вы мне больше расскажете, чем я смогу вам рассказать». Лукашенко пообщался с российскими военнослужащими.
Ольга Коршун:
Кстати, о выводах и опыте. Буквально три месяца назад на том же Обуз-Лесновском Президент давал поручение разработать и внедрить аптечки для военных. С учетом мирового опыта. Изучить, чем пользуются бойцы НАТО, и все лучшее собрать в белорусскую аптечку. Потому что нет ничего важнее человеческой жизни. А значит, в том, что призвано ее спасть, не может быть неважных деталей.
Подписывайтесь на нас в Telegram!