Беларусь готовится наступать. О чём еще пишут украинские паблики после посещения Лукашенко полигона под Барановичами?

Ольга Коршун, СТВ: Белорусско-российская группировка выполняет чисто оборонительные задачи. Это сдерживающий фактор. Мы ни на кого нападать не собираемся. Но нельзя отрицать реальность. А она такова: экс-полковник британской армии заявляет, что НАТО вступит в войну с Россией в уже в 2023 году. Генсек НАТО призывает оказывать больше военной помощи Киеву. Глава МИД Украины уверен, что системы Patriot в максимально короткие сроки будут переданы в их распоряжение. А украинские силовики тем временем продолжают провокации в отношении белорусских пограничников.

На неделе в ГПК Беларуси заявили, что вооруженные люди с украинской стороны без опознавательных знаков провоцировали оружием и оскорбляющими жестами наших пограничников. Это короткая информсводка только этой недели, но и эти сообщения ничего хорошего не предвещают. И в случае военного обострения наибольшую угрозу для Беларуси представляет западная и северо-западная граница. И именно ее будут прикрывать как российско-белорусские войска, так и силы немедленного реагирования.

Ольга Коршун:

Что касается южной границы, то с учетом рельефа, минных полей и взорванных с украинской стороны дорог более вероятно проникновение на нашу территорию небольших диверсионных групп. Это уже сфера ответственности не только армии, но КГБ и МВД. Главная сложность в том, что одновременно придется проводить и контртеррористическую операцию, и блокировать действия НАТО на западе и северо-западе. Это потребует максимальной координации, для чего и проводятся учения штабов. Опять же, операция в Украине показала, что значительную сложность в условиях реального боя представляет именно управление в войсках, которые на одном небольшом участке могут иметь разную ведомственную подчиненность, разное снабжение, разную информацию. И это тоже важное направление, которое будет отрабатываться в рамках белорусско-российских учений. Тем более, что Беларусь укрепляет свои позиции не первый день. Та же региональная группировка войск появилась далеко не сегодня – еще в 2000-м, но развернули ее только сейчас. И явно не просто так. Значит, ситуация того требует, значит, Главнокомандующий считает, что сейчас в системе обеспечения безопасности это звено необходимо.