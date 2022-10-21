Прямой эфир

Лукашенко: индивидуальная аптечка должна быть не хуже натовской. Делайте как лучше

21 октября 2022 11:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Активнее модернизировать стоящие на вооружении белоруской армии танки. Такое поручение сегодня, 21 октября, дал Александр Лукашенко во время посещения полигона Обуз-Лесновский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: индивидуальная аптечка должна быть не хуже натовской. Делайте как лучше-1

Началось оно с большого, почти двухчасового смотра образцов техники. В экспозиции представлены беспилотные авиационные комплексы, которые стоят на вооружении нашей армии, а также перспективные разработки. Среди представленных моделей – беспилотники-разведчики, ударные комплексы и разведывательно-ударный беспилотный вертолет, которому нет аналогов в мире. Похожая техника есть только в США, но ее эффективность гораздо ниже.

Помимо техники, показали Президенту и индивидуальные медкомплекты для оказания различного вида помощи.

Лукашенко: индивидуальная аптечка должна быть не хуже натовской. Делайте как лучше-4

Лукашенко: индивидуальная аптечка должна быть не хуже натовской. Делайте как лучше-6

В них около 50 лекарств и медизделий, в основном белорусского производства.

Лукашенко: индивидуальная аптечка должна быть не хуже натовской. Делайте как лучше-9

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Упрощаться нельзя, как показали события в Украине. Индивидуальная аптечка должна быть не хуже натовской. Поэтому не упрощайтесь, делайте как лучше. А уже задача у Вольфовича – организовать с производственниками то, что вам нужно. Не мне тебе, военному человеку, объяснять, что, не дай бог, случится, из-за этого погибнет человек. Офицеры и солдаты гибнуть будут. Поэтому упрощаться нельзя. Должно быть по-настоящему, не хуже, чем у врага. Должно быть лучше. Вы говорите – лучше. Я проверю.

Лукашенко: индивидуальная аптечка должна быть не хуже натовской. Делайте как лучше-12

Лукашенко: индивидуальная аптечка должна быть не хуже натовской. Делайте как лучше-14

Ожидается также, что на полигоне Александр Лукашенко пообщается с журналистами.

Лукашенко: индивидуальная аптечка должна быть не хуже натовской. Делайте как лучше-17

«Нежелательно, чтобы наши образцы воевали в Украине, все-таки свои люди». Лукашенко ознакомился с белорусским вооружением. Подробности здесь.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Александр Лукашенко # Александр Вольфович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Головченко: в ЕАЭС остаются разногласия по формированию общих рынков энергоресурсов
21 октября 2022 11:29

Головченко: в ЕАЭС остаются разногласия по формированию общих рынков энергоресурсов

«Нежелательно, чтобы наши образцы воевали в Украине, всё-таки свои люди». Лукашенко ознакомился с белорусским вооружением
21 октября 2022 11:11

«Нежелательно, чтобы наши образцы воевали в Украине, всё-таки свои люди». Лукашенко ознакомился с белорусским вооружением

Когда квартиры нет, а обязательства перед банком остались. Поговорим о долгостроях в программе «Решение есть!»
21 октября 2022 10:50

Когда квартиры нет, а обязательства перед банком остались. Поговорим о долгостроях в программе «Решение есть!»