Лукашенко: индивидуальная аптечка должна быть не хуже натовской. Делайте как лучше

Началось оно с большого, почти двухчасового смотра образцов техники. В экспозиции представлены беспилотные авиационные комплексы, которые стоят на вооружении нашей армии, а также перспективные разработки. Среди представленных моделей – беспилотники-разведчики, ударные комплексы и разведывательно-ударный беспилотный вертолет, которому нет аналогов в мире. Похожая техника есть только в США, но ее эффективность гораздо ниже.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Упрощаться нельзя, как показали события в Украине. Индивидуальная аптечка должна быть не хуже натовской. Поэтому не упрощайтесь, делайте как лучше. А уже задача у Вольфовича – организовать с производственниками то, что вам нужно. Не мне тебе, военному человеку, объяснять, что, не дай бог, случится, из-за этого погибнет человек. Офицеры и солдаты гибнуть будут. Поэтому упрощаться нельзя. Должно быть по-настоящему, не хуже, чем у врага. Должно быть лучше. Вы говорите – лучше. Я проверю.