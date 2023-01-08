Новости Беларуси. Сохранение православных традиций и поддержка людей, которые находятся в трудных жизненных ситуациях. В Минске подвели итоги акции «Доброе сердце в Рождество», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инициатива объединила более сотни добровольцев. Это студенты столичных вузов, колледжей и работающая молодежь. На протяжении 40 дней волонтеры собирали средства на праздничные продуктовые наборы для многодетных семей, одиноких пожилых людей и беженцев.

Николай Комарчук, руководитель молодежного движения AGIOS:

Особое внимание уделяется праздникам Рождества и Пасхи. И мы запрашиваем списки в Мингорисполкоме, в исполкоме Первомайского района, который предоставляет нам тех людей, кто по-настоящему нуждается в этих подарках, и делаем так, чтобы свет Вифлеемской звезды в виде радости, подарков пришел в дом к каждому. И Церковь тем самым помогает ближним, нуждающимся. И молодежь, которая функционирует при нашем приходе, молодежном движении, она тем самым исполняет евангелие, потому что Господь нас учит помогать ближним и всем тем, кто нуждается, особенно в эти рождественские дни.

Протоиерей Федор Повный, настоятель Храма-Памятника в честь Всех Святых:

Вот это маленькое дело формирует стержень и раскрывает такие качества, как милосердного самаритянина, христианина. Когда мы это делаем в праздник Рождества Христова, мы лишний раз подчеркиваем и показываем и себе, и миру, как мы должны поступать по отношению к тем, кто рядом с нами.