Как изменится статус члена Совета Республики и в чём суть Года мира и созидания? Рассказал Сергей Сивец

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Никита Рачиловский, СТВ:

В эфире «Сенат» и я, Никита Рачиловский. В целях консолидации белорусского народа, укрепления в обществе идей мира и созидательного труда как главных условий развития белорусского государства Президентом Республики Беларусь 2023 год объявлен Годом мира и созидания. Именно так начался 2023 год. О том, каким он будет, какие изменения произошли и произойдут в парламенте, мы поговорим с гостем нашей студии. У нас в гостях кандидат юридических наук, доцент, председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец. Вместо двух парламентских сессий теперь будет одна. Зачем это? Никита Рачиловский:

Накануне Нового года Президент подписал закон о деятельности парламента. Теперь вместо двух парламентских сессий будет одна: с сентября по июнь. Скажите, зачем это нужно?

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:

Вообще, причин несколько. Определяющей я бы назвал следующую причину. Все-таки Национальное собрание, парламент – это законодательный орган власти и доминирующий субъект при формировании правовой системы нашего государства. Общественное отношение, которое в общем-то и призвано регулировать нормы права и законодательные акты, очень динамично по своему характеру. Конечно, такой спектр вопросов, который на сегодня лежит в фокусе внимания парламентариев, которые должны оперативно реагировать на новые вызовы, на новые вопросы, которые на повестке дня стоят, предполагает очень интенсивную, постоянную, регулярную и оперативную работу. Опять же, с учетом того, что у нас трансформировалась правовая система, закон у нас является основным законодательным регулятором складывающихся общественных отношений. Вот этот аспект тоже является основополагающим в плане того, что депутаты должны постоянно держать руку на пульсе общественных изменений и оперативно реагировать посредством участия в разработке и принятия проекта законов. Президент, прекративший исполнение своих обязанностей, может стать пожизненным членом Совета Республики. Как появилась такая идея?

Никита Рачиловский:

Теперь президент Беларуси, прекративший исполнение своих обязанностей, в случае своего согласия может стать пожизненным членом Совета Республики. Откуда возникла идея для данного нововведения? Сергей Сивец:

Хочу сказать, что такая конституционная практика не нова, мы здесь не пионеры, это не наше ноу-хау. Вообще, достаточно глубокие исторические корни имеет пожизненное сенаторство. Практически с момента основания сената, еще в Древнем Риме. Когда магистраты, которые формировали сенат Древнего Рима, пожизненно занимали сенаторский пост. Эта же практика характерна для других государств современности. Скажем так, в Итальянской Республике минимум пять пожизненных сенаторов могут быть назначены, в том числе и со статусом бывшего президента. В Российской Федерации до семи сенаторов также могут быть назначены пожизненно. Это не наше ноу-хау, это практика, которая свидетельствует о том, что лицо, которое имеет серьезные заслуги перед государством, которое имеет колоссальный управленческий опыт и которое желает в дальнейшем быть полезным и для общества, и для государства, получает возможность на высоком экспертном уровне, на уровне верхней палаты парламента, также применить свою широкую эрудицию, широкую линейку компетенций и богатый жизненный опыт. Это идет только на пользу обществу и государству. Почему именно председатель Совета Республики может стать исполняющим обязанности президента?

Никита Рачиловский:

Теперь к функциям председателя Совета Республики дополнительно отнесено исполнение полномочий президента в случае, если эта должность окажется вакантной. Это довольно серьезная дополнительная нагрузка и ответственность для спикера сената. Как вы оцениваете данное нововведение? Сергей Сивец:

Я исключительно положительно оцениваю. Вообще, опять же, практика законодательная, конституционная практика идет двумя путями. В случае вакантной должности президента в государстве с республиканской формой правления на период до выборов нового главы государства эти функции выполняет либо премьер-министр, возглавляющий исполнительную ветвь власти, либо лицо, возглавляющее законодательную ветвь власти. Это председатель либо нижней, либо верхней палаты парламента. Опять же, эта практика широко распространена: она есть и в Италии, в Польской Республике, в Казахстане. На мой взгляд, все-таки с учетом теории и концепции разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную, с учетом того, что законодательная ветвь власти играет доминирующую функцию с точки зрения правовой системы государства, с точки зрения контроля за исполнительной ветвью власти. Логичным является как раз возложение обязанностей главы государства на период до выборов нового президента на руководителя именно законодательной ветви власти – парламента. Какие полномочия появились у белорусских депутатов? Никита Рачиловский:

На какие бы вы еще новации обратили внимание в деятельности парламента?

Сергей Сивец:

Знаете, у нас сейчас достаточно широкомасштабная работа ведется по приведению всей правовой системы нашего государства. В первую очередь, законов, которые так или иначе основаны на конституционных положениях, которые принимаются по развитию тех конституционных новаций, которые были приняты на общереспубликанском референдуме. И, конечно, в первую очередь мы акцентировали внимание на законопроекты, которые так или иначе направлены на формирование политической системы государства. В их ряду это проекты законов о президенте, Совете министров, о Национальном собрании, о статусе депутата Палаты представителей и члена Совета Республики. Конечно, основная задача – это приведение их в соответствие с новыми положениями обновленной Конституции. Вторая – это как раз применение уже той практики парламентаризма, которая накоплена за этот период времени. И я бы отметил еще серьезное усиление контрольной функции белорусских парламентариев, в том числе за деятельностью исполнительной ветви власти. Начиная от решения кадровых вопросов, дачи предварительного уже согласия на должность назначения премьер-министра, предварительного согласия на назначения на должность таких ключевых политических фигур, как генеральный прокурор, председатель правления Национального банка, председатель Комитета государственного контроля. Это возможность белорусских парламентариев участвовать в заседаниях коллегии республиканских органов государственного управления с правами совещательного органа. Это сейчас право Совета Республики давать анализ и оценку деятельности местных советов депутатов, а также предпринимать шаги и меры к развитию в целом института местного самоуправления. То есть эта линейка широких контрольных полномочий серьезно расширилась. И это, на мой взгляд, принесет за собой повышение эффективности деятельности всех без исключения государственных структур и органов власти. Каким теперь будет статус депутата Палаты представителей и члена Совета Республики?

Никита Рачиловский:

Расскажите, как изменится статус депутата и члена Совета Республики? Сергей Сивец:

На самом деле, он не сильно изменился. Все-таки и член Совета Республики, и депутат являются представителями народа и осуществляют представительную законодательную власть в нашей стране. С учетом интегрирования в политическую систему нашей страны нового института – Всебелорусского народного собрания – и право всех депутатов Палаты представителей, членов Совета Республики автоматически, исходя из своего статуса, являться делегатами Всебелорусского народного собрания, серьезно расширится возможность парламентариев участвовать в определении стратегических направлений развития общества и государства, принятия важнейших программных документов. Например, основные направления внутренней и внешней политики, военная доктрина, концепция национальной безопасности. Возможность коммуницировать с другими субъектами, так или иначе представляющих определенную часть нашего общества в формате делегатов Всебелорусского народного собрания, представителями гражданского общества, представителями местных представительных органов власти, местных советов депутатов. В этом плане линейка возможностей и депутатов Палаты представителей, и членов Совета Республики серьезно расширится. «Все нюансы избирательного процесса учесть невозможно» Никита Рачиловский:

Расскажите про единый день голосования.

Сергей Сивец:

Это практика, которая для нас еще новая в электоральном процессе, в избирательном процессе. Эта инициатива получила поддержку еще даже до проведения референдума. Отдельным законом о внесении дополнений и изменений в Конституцию она была формализована. И как раз она направлена на то, чтобы создать максимально комфортную среду для, в первую очередь, избирателей, чтобы сформировать всю представительную ветвь власти, начиная от местных советов депутатов первичного уровня (поселковых, сельских) и заканчивая Национальным собранием. Конечно, сейчас нам предстоит приложить достаточно много усилий, поскольку эта практика для нас нова, чтобы в рамках Избирательного кодекса, который уже принят в первом чтении и сейчас готовится для рассмотрения и одобрения во втором чтении Советом Республики, предусмотреть все ключевые моменты, связанные с организацией электоральной кампании уже в 2024 году, когда и будут формироваться все органы представительной власти в нашей стране. Надо понимать, что сама практика, когда апробируем, выявит определенные моменты, которые мы не смогли учесть. Потому что все нюансы избирательного процесса учесть невозможно. Но я предполагаю, что какие-то ключевые моменты, на которые мы должны обратить внимание, мы уже отразили в Избирательном кодексе. Поэтому не вижу каких-то серьезных опасений к тому, что мы не сможем провести эту электоральную кампанию, единый день голосования на очень высоком и методическом, и практическом уровне. Я думаю, у нас все получится. Какую роль парламент играет в мире и созидании?

Никита Рачиловский:

2023 год Президент объявил Годом мира и созидания. На мой взгляд, это довольно мощный посыл как для белорусов, так и для всего мирового сообщества. Как вы считаете? Сергей Сивец:

Безусловно, ведь мир и созидание являются базовыми ценностями для развития всей человеческой цивилизации. Ведь производными от мира и созидания являются жизненные благополучие и счастье как отдельно взятого человека, так и в целом тех или иных обществ, государств, в целом человеческой цивилизации. Благополучие и счастье не являются производными от вражды, войны, конфликтов либо разрушений. Этот посыл, который Президент придал 2023 году, – это, в общем-то, сигнал как белорусам, которые, поучаствовав в принятии обновленной Конституции, как народ в преамбуле своей эти основополагающие ценности закрепили. Мы, народ, стремимся к тому, чтобы обеспечить мир и гражданское согласие. Плюс усилили этот посыл в статье 18-й. Это уже, скажем так, сигнал внешнему контуру в статье 18, продекларировав мирный партнерский характер сосуществования с сопредельными странами, исключение какой-либо военной агрессии со своей территории в отношении других стран, мирное разрешение конфликтов. И эти все вещи еще раз подчеркивают, насколько наша страна дорожит этими абсолютными ценностями, насколько мы готовы приложить максимальные усилия, чтобы мир и спокойствие сохранить на территории нашей страны, несмотря ни на какие внешние и внутренние вызовы и угрозы. Никита Рачиловский:

А какая роль у парламентариев в вопросе мира и созидания?