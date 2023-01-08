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Как теперь платить налоги? Изменения в кодексе обсудят эксперты на площадке ток-шоу «По существу»

08 января 2023 14:39
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Новости Беларуси. Заплати и спи спокойно. Но есть нюансы. Платить налог, согласно, изменениям в Налоговом кодексе, нужно по-новому. Гайд по нововведениям и дискуссия – зачем цифровые маневры – устроят завтра на площадке ток-шоу «По существу».

Как теперь платить налоги? Изменения в кодексе обсудят эксперты на площадке ток-шоу «По существу»-1

В студии гости с разными мнениями и со всех сторон участников налогового процесса. Стать участником ток-шоу может каждый зритель, присоединяйтесь к чату трансляции на платформе YouTube со стартом эфира. Перейти можно по QR-коду, который появится на экране. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы.

Включайте СТВ в понедельник, 9 января, в 18:30 – будет по существу! Единственное на отечественном ТВ общественно-политическое ток-шоу, которое работает в прямом эфире.

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# Налоги # общество # Фотофакт

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